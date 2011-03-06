فضای سبز استان زنجان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر یکشنبه در همایش روز منابع طبیعی، درختکاری را یکی از عوامل حفظ و نگهداری منابع طبیعی دانست و افزود: با اجرای طرحهای عمرانی کمربندی شمالی شهر تحت عنوان توسعه فضای سبز و باغات حاشیه شهر شاهد افزایش فضای سبز استان در سالهای آینده خواهیم بود.

رفیعی ادامه داد: در حال حاضر 350 هکتار زمین به عنوان باغستان جهت ثبت نام و خرید مردم معین شده است که ثبت نام آن از اوایل سال آینده توسط بنیاد مسکن آغاز می شود و هر یک از مردم می توانند صاحب باغ کوچکی در حاشیه شهر شوند.

وی با اشاره به کارخانه سرب و روی یادآور شد: این کارخانه به مساحت 550 هکتار به جای دیگری منتقل شده و این مکان به فضای سبز تبدیل می شود.

معاون عمرانی استان زنجان پروژه مجموعه تفریحی و گردشگری زنجانکوه را از دیگر پروژه های استان در راستای افزایش فضای سبز عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح شاهد یک مجموعه 40 هکتاری از فضای سبز در نزدیکی کوه کاوازنگ شهر زنجان خواهیم بود.

رفیعی به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: شورای حفاظت از اراضی ملی استان که اخیرا ً به شورای حفاظت از بیت المال تغییر نام داد جهت جلوگیری از حیف و میل اراضی ملی تشکیل شد و تا کنون نیز اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داده است.

وی یادآور شد: در سال 1371، قانون حمایت از منابع طبیعی و جنگلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سازمان جهاد کشاورزی را موظف کرد که از منابع طبیعی مافظت کرده و با متخلفان برخورد کند.

در ایران 15 تا 21 اسفند ماه (5 تا ۱۲ مارس) و در آفریقای جنوبی یکم تا هفتم سپتامبر به عنوان هفته منابع طبیعی، هفته‌ای برای گرامیداشت گیاهان تعیین شده که شعار امسال این هفته در سال 2011، "مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی" نامگذاری شده است.