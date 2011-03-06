ورود توده هوای سرد و پرفشار به آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امیرشاهرخ حسنعلی زاده ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه تخصصی کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی استان با اشاره به ورود توده هوای سرد و پرفشار از اوایل هفته جاری گفت: این توده هوای سرد موجب تقلیل دما بصورت چشمگیر خواهد شد.

حسنعلی زاده تاکید کرد: در این مقطع زمانی، از لحاظ خسارت سرمازدگی برای درختان میوه جای هیچ گونه نگرانی برای باغداران استان وجود ندارد.

در این نشست همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه بر اثر ورود جبهه هوای سرد به استان آذربایجان شرقی در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته و همچنین روزهای آغازین سالجاری تا 10.5 درجه زیر صفر و پایداری آن تا چندین ساعت بوده، گفت: مجموع خسارات وارده از سرمازدگی به زیر بخش باغی کشاورزی استان در سال زراعی گذشته، با برآوردهای کارشناسی در شهرستانهای استان بالغ بر یک هزار و 433 میلیارد و 72 میلیون ریال بوده است.

ایوب ایرانی فام با توصیه به کشاورزان برای نتکاندن شاخ و برگ درختان از برف و باران، تصریح کرد: نباید با این کار زمینه نفوذ سرمای بیشتر به شاخ و برگ درختان را فراهم کنیم چرا که نشستن برف و باران روی درختان مانع از سرمازدگی بیشتر درختان می‌شود.