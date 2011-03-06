چاوز خواستار مداخله کارتر برای حل بحران لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هندو آسیا (IANS)، "هوگو چاوز" که تلاش خود را برای تشکیل هیئت میانجیگران برای حل و فصل اوضاع در لیبی آغاز کرده از رئیس جمهوری سابق آمریکا می خواهد تا عضو این هیئت شود.

چاوز که در نشست روز جمعه شورای سیاسی ائتلاف بولیواری در کاراکاس پایتخت ونزوئلا صحبت می کرد افزود:"کارترمی تواند به عضویت هیئت بین المللی برای حل و فصل اوضاع در لیبی درآید. وی آدم با حسن نیتی است و "فیدل کاسترو"[رهبر سابق کوبا] این نکته را مکرراً اعلام کرده و وی در سال 2002 هم نقش مثبتی در حل و فصل اوضاع بوجود آمده در در ونزوئلا ایفا کرده است".

چاوز که خود را دوست معمر قذافی رهبر لیبی نامیده از آغاز ناآرامی های و قیام های مردمی در این کشور از قذافی حمایت های زیادی بعمل آورده و او را فردی نامیده که با جنگ داخلی مقابله می کند.