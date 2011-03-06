  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

درپی فوت آیت‌الله امامی؛

حوزه علمیه اصفهان فردا تعطیل است

اصفهان - خبرگزاری مهر: حوزه علمیه اصفهان به مناسبت ارتحال آیت‌الله امامی فردا دوشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله مظاهری به مناسبت ارتحال جانگذار سید بزرگوار آیت‌الله سید حسن امامی حوزه های علمیه اصفهان را فردا دوشنبه تعطیل اعلام کرده و در پیام خود آورده است:

انّا للّه‌و انّا الیه‌راجعون‌

با کمال‌تأسف‌ارتحال‌عالم‌بزرگوار و فقیه‌متّقی‌حضرت‌آیة الله آقای‌حاج‌آقا حسن‌امامی‌ (قدس‌سره‌الشریف) را به‌حضرت‌بقیة الله الاعظم «ارواحنا‌فداه» و حوزه‌های‌علمیه‌، خاندان‌محترم‌و شاگردان‌ایشان، تسلیت‌می‌نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده: بر حسب‌ نظر ریاست‌معظم‌حوزه علمّه اصفهان‌حضرت‌آیة‌الله العظمی‌مظاهری «مدّظلّه‌العالی» فردا دوشنبه‌ 16 اسفند ماه سال 1389 حوزه علمیّه اصفهان‌برای‌تجلیل‌از مقام‌شامخ‌آن‌عالم‌جلیل‌القدر تعطیل‌است.

کد مطلب 1268209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها