حوزه علمیه اصفهان فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله مظاهری به مناسبت ارتحال جانگذار سید بزرگوار آیت‌الله سید حسن امامی حوزه های علمیه اصفهان را فردا دوشنبه تعطیل اعلام کرده و در پیام خود آورده است:

انّا للّه‌و انّا الیه‌راجعون‌

با کمال‌تأسف‌ارتحال‌عالم‌بزرگوار و فقیه‌متّقی‌حضرت‌آیة الله آقای‌حاج‌آقا حسن‌امامی‌ (قدس‌سره‌الشریف) را به‌حضرت‌بقیة الله الاعظم «ارواحنا‌فداه» و حوزه‌های‌علمیه‌، خاندان‌محترم‌و شاگردان‌ایشان، تسلیت‌می‌نماییم.

در ادامه این بیانیه آمده: بر حسب‌ نظر ریاست‌معظم‌حوزه علمّه اصفهان‌حضرت‌آیة‌الله العظمی‌مظاهری «مدّظلّه‌العالی» فردا دوشنبه‌ 16 اسفند ماه سال 1389 حوزه علمیّه اصفهان‌برای‌تجلیل‌از مقام‌شامخ‌آن‌عالم‌جلیل‌القدر تعطیل‌است.