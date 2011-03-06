آثار برتر جشنواره فیلم کوتاه سیب نهم در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در آیین اختتامیه این جشنواره، انیمیشن "آدم برفی" اثر محمود آتش به عنوان بهترین اثر انتخاب شد.

در بخش مستند نیز فیلم "وقتی ترکشها فوتبال بازی می کنند" اثر "سید وحید حسینی نامی" به عنوان بهترین اثر معرفی شد.

در بخش صحنه آرایی و گریم بخش داستانی نیز اثری به عنوان برتر معرفی نشد .

در انتخاب بهترین موسیقی بخش فیلم های مستند موسیقی فیلم "شاید سایه بود" اثر مشترک "محمد ملکی" و "غلامرضا میرزاده" به عنوان اثر برتر معرفی شد.

در بهترین صداگذاری بخش فیلم داستانی صداگذاری فیلم "هیچکاک با سالاد فصل" اثر "رضا جوانشیر" توسط هیئت داوران به عنوان اثر برتر انتخاب شد.

هیئت داوران جشنواره جایزه بهترین تصویربرداری بخش فیلم داستانی را به اثر "مهرداد امین کاظمی" تصویربردار فیلم "شاید سایه بود" اهدا کرد.

هیئت داوران جشنواره همچنین جایزه بهترین تدوین فیلم در بخش فیلم های داستانی را به فیلم "'شاید سایه بود" اثر "مهرداد امین کاظمی" و "شهرام شهنازیان" اهدا کرد.

بر اساس اعلام هیئت داوران در بخش نماهنگ اثری حایز شرایط دریافت جایزه نشد.

جایزه بهترین بازیگر زن در این بخش نیز به "ساناز نظری" به خاطر بازی در فیلم "هیچکاک با سالاد فصل" و "شاید سایه بود" تعلق گرفت.

هیئت داوران جایزه بهترین بازیگر مرد را نیز به "رحیم عباسی" به خاطر ایفای نقش در فیلم "قلبها برای چه می ایستد " اهدا کرد.

در سه بخش بهترین فیلم ، فیلمنامه و کارگردانی اثر "رضا جوانشیر"به عنوان بهترین اثر از طرف هیئت داوران جشنواره انتخاب و معرفی شد.

جایزه ویژه هیئت داوران نیز به تهیه کننده فیلم "شاید سایه بود" به کارگردانی "شهرام شهنازیان" تعلق گرفت.

سینما وظیفه سنگینی در انتشار ارزش های انقلاب دارد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: صنعت سینما و فیلمسازی کشور وظیفه سنگینی در انتشار ارزش های انقلابی، اسلامی و ایرانی در سطح جهان بر عهده دارد.

علی داننده اظهار داشت: اکنون در فضای موجود جهانی که با موج بیداری اسلامی همراه شده است، ایران الگوی حاکمیتی در دنیا بوده و این موضوع تکلیف هنرمندان به خصوص سینماگران ما را سنگین تر می کند.

وی افزود: تاثیر نافذ سینما در ذهن مخاطبان می تواند ماندگاری این هنر را افزایش داده و سرعت این تاثیر را تنها در فیلم می توان یافت.

داننده تاکید کرد: فیلم به عنوان تنها ابزار رسانه ای موثر می تواند سرعت پیامش را با تغییر و تحولات مهم در جهان هماهنگ کند.

وی افزود: دستگاه های فرهنگی باید نسبت به همپوشانی دو عامل تاثیر و ماندگاری در تولید آثار هنری توجه کنند تا در موج تغییرات و پیشرفت های جهانی جا نمانند.

داننده با اشاره به گذشته درخشان تبریز در حوزه فیلم و سینما بیان داشت: عظمت گذشته فرهنگی تبریز به گونه ای است که در ظرف جملات نمی گنجد و فیلمسازان این خطه با توجه به این موضوع باید جایگاه فیلمسازی را حفظ کرده و به تولید آثار فاخر بیشتری بپردازند.

آیین اختتامیه نهمین همایش استانی فیلم کوتاه 'سیب نهم' با معرفی آثار برتر در مجتمع فرهنگی و سینمایی تبریز برگزار شد.