به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ائتلاف بین دینی سازمانهای دولتی و غیر دولتی اعلام کرده است که نشست کنگرهای کمیته امنیت پیام نادرستی را درباره مسلمانان آمریکایی منتقل میکند و تصویر آنها را تاریک جلوه میدهد.
کشیش ال شارپتون، راسل سیمونز مجری برنامه های سرگرمی و یکی از ائمه جماعات نیویورک قرار است در راهپیمایی امروز نیویورک که در میدان تایمز برگزار میشود سخنرانی کنند.
یک گروه نیز در حمایت از برگزاری این جلسه اعلام کردهاند که تظاهراتی برای مقابله با این تظاهرات برگزار میکنند.
نشست کنگرهای کمیته امنیت ملی درباره نقش مسلمانان امریکایی در تروریسم داخلی از سوی پیتر جی کینگ رئیس کمیته امنیت ملی کنگره امریکا برنامهریزی شده و نخستین نشست از مجموعه نشستهای افراطگرایی مسلمانان امریکایی است.
انتخاب چنین موضوعی برای تشکیل نشست کنگرهای از زمان اعلام تاکنون بهشدت مورد انتقاد رهبران جامعه مسلمان و رهبران ادیان مختلف امریکا قرار گرفته است.
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