بغضی که نامجو را از استیضاح نجات داد/ نامجو سرباز تسلیم در برابر نمایندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو را در دستور کار داشت . بررسی این دستور با حواشی همراه بود.

* بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو ساعت 8 و 20 دقیقه و بدون حضور نامجو و رئیس جمهور آغاز شد. نامجو قبل از ساعت 9 وارد صحن مجلس شد و به دنبال آن دیگر اعضای کابینه از جمله صادق محصولی و علی اکبر صالحی وزرای رفاه و خارجه در فواصل زمانی دیگر وارد صحن شدند. حتی رحیمی معاون اول رئیس جمهور هم بعد از تعدادی از اعضای دولت وارد صحن شد . ورود معاون اول رئیس جمهور این شبهه را ایجاد کرد که شاید رئیس جمهور تصمیمی برای حضور در مجلس ندارد اما در زمانی که نمایندگان رسانه های خبری تقریبا از حضور رئیس جمهور در مجلس و دفاع از نامجو ناامید شده بودند ساعت 11 و 30 دقیقه رئیس جمهور هم وارد صحن مجلس شد.

* نامجو و رحیمی از همان لحظات اولیه که در صحن مجلس حاضر شدند با استقبال گرم تعداد زیادی از نمایندگان مواجه بودند . این گپ و گفت های دوستانه و صمیمی نمایندگان با این دو عضو کابینه به قدری پررنگ بود که لاریجانی به کرات مجبور شد تا به نمایندگان تذکر دهد در سر جای خود بنشینند. با هر بار تذکر لاریجانی نمایندگان ردیف جلو را خالی می کردند اما این ترک جایگاه به چند دقیقه نمی انجامید و مجددا رحیمی و نامجو در حلقه نمایندگان قرار می گرفتند، نمایندگانی که هر کدام با درخواستی و برگه ای حاضر می شدند و امضای رحیمی را طلب می کردند.

* نجفی، نماینده مراغه و یکی از موافقان استیضاح نامجو برای آنکه تاکید کند بسیار حساب شده استیضاح وزیر را پیگیری کرده است با لحن جدی گفت " همه مرا می شناسید که همواره وارد بحث های کارشناسی می شوم" نجفی همچنین تلاش کرد این شائبه که اقدام استیضاح کنندگان سیاسی است را برطرف کند.

* نامجو هنگام دفاع از خود از آنجا که با سرعت مطالبش را بیان می کرد در جایی دچار اشتباه شد و با اشاره به عملکرد مثبت وزرات نیرو به نمایندگان گفت" همیشه نباید ظرف خالی لیوان را دید" !

* هنگام شمارش آرای نمایندگان برای رای اعتماد به وزیر، تعدادی از نمایندگان با حضور در پشت تریبون مجلس در حال برداشتن عکس یادگاری با ژشت های انتخاباتی بودند. لام به ذکر است که سال آینده نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم.

* قبل از شمارش نهایی آرا هیئت رئیسه برای گذران وقت از نمایندگان خواست تا اگر تذکر شفاهی دارند بیان کنند. در همین حال موید حسینی صدر درخواست تذکر کرد از آنجا که جایگاه هیئت رئیسه هنگام شمارش آرا مملو از نمایندگان مشتاق برای نتیجه آرا بود، سروصدای حاکم بر آنجا مانع شد تا لاریجانی صدای حسینی صدر را بشنود. همین موضوع باعث شد کمی با عصبانیت از نمایندگان بخواهد تا از او فاصله بگیرند.

* ستار هدایتخواه و محسن کوهکن دو نماینده ای بودند که پس از نامجو از فرصت وی استفاده کرده و در مخالفت با استیضاح وزیر نیرو صبحت کردند. در آغاز سخن کوهکن، نمایندگان با 2-2 (دکمه شماره 2 بر روی میز نمایندگان دکمه اعلام مخالفت هنگام رای گیری است) گفتن‌ مخالفت خود را با وی و اظهاراتش بیان کردند که کوهکن در پاسخ به این نظر نمایندگان گفت "ما مخلص همه نمایندگانی که 2 و 4 می ‌گویند هستیم.

* بعد از دفاع دو نماینده از نامجو، او مجددا پشت تریبون قرار گرفت و این بار متفاوت از دفعه قبل دفاع جدی از خود و عملکردش در وزارت نیرو نکرد بلکه خاضعانه به نمایندگان گفت "همچون یک سرباز تسلیم تصمیم نمایندگان خواهم شد، بنده از خودم مطمئنم که هر چه ظرفیت و توان داشتم از تجربه و تخصصم برای کار در وزارت نیرو گذاشته‌ام‌ . از یک چیز دیگر نیز مطمئنم که شما نمایندگان به دلیل انجام یک عملکرد یا یک کاری مورد توجه مردم قرار گرفته ‌اید و مردم به شما برای نمایندگی رای داده اند، بنابراین بنده مطمئنم که شما در هنگامی که به طرف گلدان ها( ظرفی که آرا نمایندگان را داخل آن می اندازند) حرکت می کنید از همه ظرفیتتان براساس رایی که به شما داده اند استفاده خواهید کرد تا تصمیم درست را بگیرید. من تسلیم این تصمیم هستم. فریاد احسنت! احسنت! نمایندگان صحن را پر کرد و دیگر می شد پیش بینی کرد که فضای حاکم بر مجلس تصمیم به کنار زدن نامجو نیست. بغضی که نامجو در گلو داشت و این اظهارات را بیان می کرد توانست تاثیر عمیق خود را در رای نمایندگان بگذارد.

* نامجو همچنین در پایان سخن نیز تاکید کرد "اگر قرار باشد براساس تصمیم نمایندگان جای دیگری به کشورم خدمت کنم مطمئن باشید که بدون ذره ای ناراحتی و کوچکترین دغدغه ای، به دوستی با شما نمایندگان ادامه خواهم داد و برای این دوستی ارزش قائلم."

* احمدی ‌نژاد هم در اظهارات کوتاهی خطاب به نمایندگان گفت "حیفتان نمی ‌آید نامجو، فردی مؤمن، پاک، دلسوز و خوب را از دولت بگیرید " و خنده عکس العمل نمایندگان بود.

* لاریجانی در اداره جلسه امروز مجلس به قدری به نمایندگان برای رعایت نظم جلسه و نشستن بر صندلی خود تذکر داد که بالاخره به اشتباه افتاد و زمانی که اعضای دولت صحن را ترک می کردند او به اشتباه گفت" آقای کواکبیان هم بفرمائید سر جای خود برای رأی‌گیری " اما کواکبیان که در صندلی خود نشسته بود در پاسخ به لاریجانی با صدایی بلند گفت" من سر جایم نشسته‌ام " و خنده نمایندگان لاریجانی را متوجه اشتباهش کرد.

* در نهایت در بررسی دستور کار امروز مجلس ، نمایندگان با 101 کارت سفید، 102 کارت کبود و 6 کارت زرد به نامجو ، رای اعتماد مجددی به وی دادند. هر چند این رای شکننده بود اما نامجو را برای وزارت نیرو حفظ کرد و پرونده استیضاح وی با همین نتیجه در مجلس بسته شد.