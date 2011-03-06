به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی نوریان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح زوج و فرد در خیابانها و محدوده ترافیک شهر اصفهان طی ایام نوروز، مشکلاتی را برای شهروندان و مسافران نوروزی وارد شده به اصفهان ایجاد می‌کند، افزود: در تعطیلات نوروز سال 90 طرح زوج و فرد خودروها و طرح ترافیک اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه طرح‌های ترافیک ویژه‌ای در ایام نوروز به اجرا در‌خواهد آمد، اظهار داشت: در برخی از نقاط هسته مرکزی شهر اصفهان از جمله میدان امام(ره) و چهارباغ عباسی از سوی پلیس راهور محدودیتهای ترافیکی در نظر گرفته خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان به هماهنگیهای به عمل آمده در ارتباط با چگونگی اجرای طرح‌های ترافیک در ایام نوروز اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با پلیس راهور و استانداری اصفهان، طرح تردد زوج و فرد خودروها و طرح ترافیک در شهر اصفهان از 29 اسفند 89 تا پنجم فروردین 90 اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه روانسازی ترافیک در سطح شهر اصفهان یکی از اهداف مدیریت شهری است، تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به منظور راهنمایی مسافران نوروزی نسبت به توزیع بروشور و روان‌سازی ترافیک اقدام خواهد کرد.

نوریان با تاکید بر لزوم ایجاد رضایت و آسایش خاطر برای شهروندان و مسافران نوروزی در امور مرتبط با ترافیک و حمل و نقل، اضافه کرد: تمامی مسئولان تمایل دارند که رضایت و آسایش مردم تامین شود که بر همین اساس تمهیدات لازم از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع حمل و نقل پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در ماه‌های گذشته، بسیار نتیجه‌بخش و مثمر ثمر بوده است، ادامه داد: اجرای طرح زوج و فرد در راستای کاهش آلودگی هوا و ساماندهی معضل ترافیک شهر اصفهان انجام گرفت که نتیجه‌بخش نیز بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم ادامه اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها در شهر اصفهان، تاکید کرد: اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها در حلقه اول ترافیک شهری و بافت مرکزی شهر اصفهان به منظور بهبود وضعیت آلودگی و تردد ضروری است.

وی همچنین به اجرای موفق طرح زوج و فرد در اصفهان در شرایط اضطرار آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: از زمانی که به دلیل شرایط آلودگی هوا طرح زوج و فرد در اصفهان اجرا شد، میزان آلاینده‌ها در سطح شهر 30 درصد کاهش یافته است.

نوریان افزود: زوج و فرد طرحی اثرگذار و موفق در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر تبعات ناشی از ترافیک بود به نحوی که امروز شاهد وضعیت روان و بسیار مناسب در ترافیک اصفهان هستیم.