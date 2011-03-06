رئیس فینا بازگشایی آکادمی ملی شنای ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جولیو ماگلیونه، رئیس فدراسیون جهانی شنا (فینا)، طی پیامی ضمن تبریک به مناسبت بازگشایی آکادمی ملی شنای ایران و مرکز توسعه شنای غرب آسیا به پیشرفت شنا در ایران اشاره کرده است.

آنچه در این پیام مورد توجه قرار می گیرد، این است که رئیس فدراسیون جهانی شنا برای بالا بردن سطح دانش مربیان و شناگران ایرانی اعلام آمادگی کرده است.

ماگلیونه همچنین اعلام کرده در گرد آوری اطلاعات شنای ایران همکار خواهد داشت اما وی در بارزترین بخش پیام خود که برای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی ایران ارسال شده، نوشته است: " افتتاح آکادمی ملی شنای ایران و مرکز توسعه شنای غرب آسیا قطعاً در پیشرفت شنای منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت. شنا در ایران پایه های محکمی دارد و ایران به عنوان عضوی فعال و پویا در منطقه فعالیت دارد."