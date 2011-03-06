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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسئولین به وعده های خود در مورد شرکت آونگان عمل نکردند

مسئولین به وعده های خود در مورد شرکت آونگان عمل نکردند

اراک - خبرگزاری مهر: در پی اعتراض کارگران شرکت آونگان نسبت به معوقه شدن حقوق و دستمزد خود مدیرعامل این شرکت وعده های عملی نشده مسئولین را بخش عمده ای از علت این مسئله عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آونگان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: سال گذشته به دستور رحیمی معاون اول رئیس جمهور و استاندار مرکزی مصوبه ای را گرفتیم که قرار شد هشت میلیارد تومان سرمایه در گردش به این شرکت بدهند.

غلام عباس جعفری ادامه داد: پس از گذشت پنج ماه از این مسئله پس از قرضهای فراوان بانک اعلام کرد این یک صورتجلسه است و مصوبه نیست و دادگستری نیز حکم توقیف اموال را داد.

وی اضافه کرد: کارشناسان دادگستری نیز دکل ساخته شده را که 2200 تومان قیمت داشت به 200 تومان قیمت گذاری کرد و حتی پیچ و مهره ها را که دو هزار و 600 تومان بود به کیلویی 200 تومان خریدند. 

وی اظهار داشت: در این توقیف اموال اما و اگرهایی وجود دارد چراکه این کار بدون یک ابلاغیه صورت گرفت و قراضه های آهن در حال حاضر به 400 تومان فروش می رود اما دکل را به کیلویی 200 تومان فروخته شد. 

جعفری تصریح کرد: در ستاد تسهیل نیز چهار میلیارد تومان برای بدهی معوقه شرکت مصوب شد که پس از وثیقه های متعدد هنوز نتوانستیم این پول را گرفته و به کارگران بدهیم.

وی با بیان اینکه این پول در اختیار کارگران قرار می گیرد، اظهار داشت: با پرداخت چهار میلیارد تومان به کارگران حقوق و دستمزد آنها جبران می شود.

مدیرعامل شرکت آونگان مجوع بدهی شرکت را به بانک 50 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سفر ستاد تسهیل بدهی بانک سپه به صورت اقساط مصوب شد اما بانک تجارت و صادرات هنوز تقسیط نشده است. 

وی بهترین راه برای حل مشکل کارگران را پرداخت چهار میلیارد تومان مصوبه ستاد تسهیل عنوان کرد و گفت: تا کنون تمام روند اداری آن انجام شده است و پرداخت این پول تنها منوط به همکاری مسئولین است. 

گفتنی است قرار است امروز در کمیسیون کارگری استان در این مورد تصمیم گیری شود.

کد مطلب 1268222

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