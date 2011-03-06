مسئولین به وعده های خود در مورد شرکت آونگان عمل نکردند

مدیرعامل شرکت آونگان اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: سال گذشته به دستور رحیمی معاون اول رئیس جمهور و استاندار مرکزی مصوبه ای را گرفتیم که قرار شد هشت میلیارد تومان سرمایه در گردش به این شرکت بدهند.

غلام عباس جعفری ادامه داد: پس از گذشت پنج ماه از این مسئله پس از قرضهای فراوان بانک اعلام کرد این یک صورتجلسه است و مصوبه نیست و دادگستری نیز حکم توقیف اموال را داد.

وی اضافه کرد: کارشناسان دادگستری نیز دکل ساخته شده را که 2200 تومان قیمت داشت به 200 تومان قیمت گذاری کرد و حتی پیچ و مهره ها را که دو هزار و 600 تومان بود به کیلویی 200 تومان خریدند.

وی اظهار داشت: در این توقیف اموال اما و اگرهایی وجود دارد چراکه این کار بدون یک ابلاغیه صورت گرفت و قراضه های آهن در حال حاضر به 400 تومان فروش می رود اما دکل را به کیلویی 200 تومان فروخته شد.

جعفری تصریح کرد: در ستاد تسهیل نیز چهار میلیارد تومان برای بدهی معوقه شرکت مصوب شد که پس از وثیقه های متعدد هنوز نتوانستیم این پول را گرفته و به کارگران بدهیم.

وی با بیان اینکه این پول در اختیار کارگران قرار می گیرد، اظهار داشت: با پرداخت چهار میلیارد تومان به کارگران حقوق و دستمزد آنها جبران می شود.

مدیرعامل شرکت آونگان مجوع بدهی شرکت را به بانک 50 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سفر ستاد تسهیل بدهی بانک سپه به صورت اقساط مصوب شد اما بانک تجارت و صادرات هنوز تقسیط نشده است.

وی بهترین راه برای حل مشکل کارگران را پرداخت چهار میلیارد تومان مصوبه ستاد تسهیل عنوان کرد و گفت: تا کنون تمام روند اداری آن انجام شده است و پرداخت این پول تنها منوط به همکاری مسئولین است.

گفتنی است قرار است امروز در کمیسیون کارگری استان در این مورد تصمیم گیری شود.