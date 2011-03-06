خلع سلاح 12 شبه نظامی در افغانستان/ سفر "مارک گراسمن" به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در نتیجه انفجار یک بمب در ولایت پکتیکا در شرق افغانستان 12 نفر کشته و 5 فرد دیگر زخمی شدند.

این حادثه در ساعت 10:30 صبح به وقت محلی روی داد، زمانی که یک خودرو در مسیر خود با یک مین که توسط شبه نظامیان کاشته شده بود، روبرو شد.

همچنین وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: 12 شبه نظامی بعد از ظهر روز شنبه سلاح های خود را در ولایت فریاب در 425 کیلومتری شمال غربی کابل زمین گذاشته و به دولت پیوستند.

وزارت کشور افغانستان به نام این گروه از شبه نظامیان اشاره نکرد، اما طالبان در بخشهایی از ولایت فریاب با نیروهای افغانی و ناتو درگیر هستند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه حمله افراد مسلح به یک مرکز آموزش پلیس در شهر بندری کراچی در جنوب پاکستان دست کم 5 نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین "مارک گراسمن" نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان امروز یکشنبه اولین سفر رسمی خود به اسلام آباد را از زمان انتصاب در ماه گذشته و پس از آنکه جانشین "ریچارد هالبروک" شد، آغاز می کند. مارک گراسمن در این سفر درباره همکاریهای آمریکا و پاکستان درباره مبارزه با ترویسم گفتگو می کند.

مارک گراسمن روز شنبه نیز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : آمریکا متعهد به مبارزه با افراد تروریست در افغانستان و پاکستان است.

گراسمن از کارمندان قدیمی وزارت امور خارجه آمریکا محسوب شده و مدتی به عنوان معاون وزیر امور خارجه در امور اروپا و همچنین مدتی را نیز به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه خدمت کرده است. گراسمن در دور اول ریاست جمهوری "جرج دبلیو بوش" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی بود.