غربی ها برای خارج کردن اتباع خود از لیبی تلاش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که بمباران انقلابیون لیبی توسط ارتش دیکتاتور این کشور همچنان ادامه دارد، ناوها و جنگنده های آمریکایی، آلمانی و فرانسوی سرگرم خارج کردن اتباع خارجی از این کشور هستند.

بر این اساس از زمان آغاز خشونتها علیه معترضان در لیبی هزاران نفر از اتباع خارجی ساکن شهرهای این کشور با کمک هواپیماها و کشتی های غربی از این کشور گریخته اند.

این افراد که عمدتا در بخشهای صنعت و نفت در لیبی مشغول به کار بوده اند پس از بروز اعتراضات کار محل خود را ترک کرده و به دنبال خروج از این کشور هستند.

طی روزهای اخیر هواپیماهای فرانسوی نیز به هواپیماهای اعزامی آمریکا پیوسته اند تا کار خروج این عده را از مناطق ناامن لیبی تسریع کنند. گزارشها حاکی است روزانه بیش از 10 هزار نفر از لیبی به کشورهای همسایه پناهنده می شوند.

شبکه سی ان ان آمریکا نیز از تلاش هواپیماهای این کشور برای خارج کردن هزاران شهروند مصری از لیبی خبرداد. "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور روز جمعه دستور اعزام این هواپیماها به لیبی را صادر کرد.

آلمان نیز ناوگانی را برای فراری دادن خاجیها از لیبی به منطقه اعزام کرده است. به طوریکه کشتیهای آلمانی طی دو روز اخیر صدها نفر از پناهجویان را به تونس انتقال داده اند.