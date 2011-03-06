42 هزار اصله نهال در شمیران توزیع می شود

مجید نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات اظهار داشت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار، در 10 بوستان شاخص منطقه مانند نیاوران، قیطریه، گلریزان، احمدلو و مهر تعداد 42 هزار اصله نهال مثمر و زینتی از قبیل توت نرک، چنار، بلوط، اقاقیا، زیتون، خرمالو، گردو، توت سفید، آلبالو، گیلاس، به، ارغوان و لیلکی بصورت رایگان توزیع خواهد شد.

این مسئول از توزیع 10 هزار بروشور آموزشی خبر داد و گفت: به همراه نهالهای توزیع شده 10 هزار بروشور آموزشی نیز در میان شهروندان توزیع خواهد شد تا از این طریق اطلاعات لازم در مورد نحوه کاشت صحیح درختان و نگهداری اصولی از نهال به مردم انتقال یابد.

وی ادامه داد: علاوه بر این کارشناسان مستقر در مراکز توزیع نهال پیرامون نحوه کاشت، مراقبت و نگهداری از نهالهای عرضه شده ضمن ارائه آموزشهای لازم به سؤالات شهروندان نیز پاسخ می دهند.

نوربخش افزود: شهرداری شمیران با اجرای این طرح نمادین سعی درترویج فرهنگ درختکاری و بهبود محیط زیست شهری دارد از این رو بیش از 11 هزار بسته کود بازیافتی نیز به همراه نهال و بروشورهای آموزشی به شهروندان اهدا می شود.

شمیرانات متشکل از دو بخش رودبارقصران، لواسانات و جمعتی بالغ بر 37 هزار و 778 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.