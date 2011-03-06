هرمزگان یکی از استانهای پیشتاز در ثبت اطلاعات کارمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری بعد از ظهر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه تحول اداری، بهره وری و فناوری اطلاعات استان هرمزگان با اشاره به اینکه در برنامه پنجم، توسعه مقدمه عدالت اجتماعی قرار گرفته است، بیان داشت: اصلاح فرآیندهای اداری از دیگر موارد مهمی است که در برنامه پنجم دیده شده است.

وی با اشاره به درآمد کشورهای پیشرفته از منابع و سرمایه انسانی، عنوان کرد: در کشوری همچون ژاپن 80 درصد درآمد این کشور از طریق منابع انسانی به دست می آید اما این رقم در کشور ما 34 درصد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در خصوص اختیارات دستگاههای اجرایی استان هرمزگان گفت: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قول داده اند تا از سال 90 اختیارات دستگاههای اجرایی هر استان بنا به پیشنهاد آن دستگاه افزایش پیدا کند اما این اختیارات بنا بر 10 برنامه تحول اداری افزایش خواهد یافت.

سالاری با اشاره به کاهش تصدیگری دولت در بخشهای مختلف، اظهار داشت: این کاهش تصدی گری با توجه به حجم و نیروهای هر استان صورت می گیرد و کاهش تصدی گری در استانهای مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات کارمندان هرمزگانی در سایت کارمند ایران، عنوان کرد: هرمزگان یکی از استانهای پیشتاز در ثبت اطلاعات کارمندان در سایت کارمند ایران است و تاکنون 67 درصد از کارمندان دولت در استان هرمزگان اطلاعات خود را در این سایت ثبت کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان ادامه داد: باید در کارگروه تحول اداری چالشهای پیش روی ادارات مختلف را بررسی کنیم تا این ادارات بتوانند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند.