تصویر آخرین آرایش جبهه انقلابیون لیبی/ تصرف شرق و غرب پناهگاه قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، نقشه ای که اخیرا در مرکز فرماندهی انقلابیون در بنغازی (شرق لیبی) دیده شده است نشان می دهد نیروهای مردمی پیشروی به سوی پایتخت را با سرعت ادامه می دهند.



نقشه تحرکات میدانی انقلابیون لیبی

پایتختی که همچنان در دست نیروهای قذافی است. البته نیروهای مردمی که آرایش آنها در تصویر زیر با رنگ قرمز نشان داده شده، در روزهای اخیر توانسته اند شهرهای مصراته در شرق و زاویه در غرب طرابلس را به تصرف خود درآورند.



آخرین شهرهای باقی مانده دست قذافی

در تصویر ذیل رنگ سبز محل حضور نیروهای قذافی است. البته نیروهای انقلابی در روزهای اخیر تلاشهایی برای تصرف شهر غریان در جنوب طرابلس (مقر قذافی) نیز داشته اند. بر این اساس، اگر شهر غریان در جنوب طرابلس نیز فتح شود، پایتخت لیبی از شرق، غرب و جنوب کاملا به محاصره انقلابیون در می آید.

از سوی دیگر، تصرف شهر سرت نیز که هم اکنون مخالفان در نزدیکی آن موضع گرفته اند در تعیین سرنوشت تحولات آتی لیبی بسیار تاثیرگذار است. همچنین تصرف شهر سبها در مرکز لیبی که محل زندان احتمالی امام موسی صدر است، می تواند سرنوشت این عالم برجسته شیعی جهان را روشن کند.



خاطر نشان می شود درباره زادگاه دیکتاتور لیبی، اخبار متفاوتی منتشر شده است، برخی روستای جهنم در منطقه سرت را زادگاه او دانسته و برخی دیگر استان سبها را محل تولد وی اعلام کرده اند.