روحانیت 5200 شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید حسن اکبری ظهر یکشنبه در دیدار اعضای برگزار کننده یادواره شهدای روحانی استان قم با آیت الله نوری همدانی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای روحانی کشور در سال 90 گفت: کار مهم و اساسی نظام که در مجموعه سپاه شروع شده است تجلیل و تکریم از مقام شامخ شهید و شهادت در قشر روحانی در دوران قبل و بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس در مسیر دفاع از انقلاب و آرمان‌های امام است.



وی با اشاره به این که یادواره شهدای روحانی در 13 استان کشور برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: این کار در قم قرار است به دلیل مکان و موقعیت آن به صورت برجسته انجام گیرد و در این راه در نظر داریم تا از راهنمایی مراجع عظام تقلید بیشترین استفاده و بهره گرفته شود.



اکبری با اشاره به تعداد شهدای روحانی در قم گفت: طبق آماری که جمع آوری شده است ما در قم 150 شهید روحانی که متولدین قم بوده و مراحل زندگی و تحصیلی خود را در این شهر گذرانده، همچنین تعداد 280 روحانی که از استان های دیگر به قم منتقل و به جبهه اعزام شده اند به علاوه 1200 روحانی که از قم اعزام شده و به شهادت رسیده‌اند را شناسایی کرده‌ایم.



وی در ادامه تعداد کل شهدای روحانی در کشور را 5 هزار و 200 نفر عنوان کرد و افزود: هنچنین قشر روحانی 57 هزار ایثارگر و جانباز را در رده‌های مختلف از جمله فرماندهان لشکر، گروهان و ... در قالب نیروهای رزمی- تبلیغی را تقدیم این انقلاب کرده است.



روحانیت همواره در جلو کاروان جبهه حق علیه باطل حرکت کردند



فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم نیز در این دیدار بر لزوم تجلیل از مقام شهید و شهادت تأکید کرد و گفت: شهدای عزیز و بزرگوار روحانیت از صدر اسلام تا کنون رشادت‌های زیادی را از خود نشان داده‌اند و این یادواره در راستای بزرگداشت یاد و خاطره این شهدای ارزشمند برگزار خواهد شد.



سردار مهدی مهدوی نژاد خاطرنشان کرد: شهدای روحانی در طول تاریخ به خصوص در روزهای خفقان رژیم طاغوت ایستادگی و مقاومت کردند و راه را به ما نشان دادند و چه در دوران قبل و بعد از انقلاب و دوران دفاع مقدس در جلوی کاروان جبهه حق علیه باطل حرکت کردند.



حضور روحانیت در جبهه‌ها مایه امید رزمندگان بود



وی در ادامه گفت: روحانیت همانگونه که در تشویق و بسیج نیروهای مردمی نقش زیادی داشتند با حضور خود در جبهه‌های نبرد علیه دشمنان، مایه امید رزمندگان در جبهه‌ها بودند و با حرف و عمل خود از حق دفاع کردند و بر ما است که در رابطه با زنده نگه داشتن راه و خاطره آنها گام برداریم.