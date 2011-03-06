دوئر برنده جایزه 20 هزار دلاری استوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، آنتونی دوئر نویسنده نامدار آمریکایی توانست با جدیدترین کتابش با عنوان "دیوار خاطره" به عنوان برنده اصلی هفتمین جایزه ادبی استوری معرفی شد.

دوئر که پیش از این هم توانسته بود جوایز "اُهنری" و "گوگنهایم" را از آن خود کند، برای کسب جایزه استوری که در زمینه داستان کوتاه است، از دو رقیب اصلی خود (سوزان ربکا و یی یون لی) پیش افتاد و برنده جایزه 20 هزار دلاری آن شد.

همچنین یی یون لی نویسنده آمریکایی چینی‌تبار با کتاب "پسر طلایی، دختر زمردی" و سوزان ربکا وایت نویسنده آمریکایی با اولین کتابش "مرگ انتخاب نیست" بعد از دوئر و در رتبه بعدی قرار گرفتند. به هر کدام از این دو نویسنده زن هم 5000 دلار اعطا شد.

این سه نویسنده (دوئر، یون لی و ربکا) فینالیست‌های فهرست 85 نفره نویسندگان در هفتمین جایزه ادبی استوری بودند.

دانیال معین‌الدین نویسنده آمریکایی پاکستانی‌تبار، توبیاس وولف، ایدویج دانتیکا و جیم شپرد از برندگان دوره‌های پیشین جایزه ادبی استوری بوده‌اند.