مسجد کانون فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار داشت: مسجد مرکز مهمی برای امور فرهنگی، ‌تصمیم گیری ها و شکل گیری رویدادهایی از این دست بوده و شیوه مناسبی جهت مقابله با تهاجم فرهنگی است.

امام جمعه تبریز افزود: مساجد باید کانون و مرکز گذراندن اوقات فراغت جوانان بوده و با این شیوه جذب جوانان به مساجد بیش از پیش افزایش یابد.

آیت الله شبستری همچنین با اشاره به تشکیل شورای رسیدگی به ائمه جماعات مساجد زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان، بیان داشت: هماهنگی بین امام جماعات، بسیج،‌انجمن های اسلامی و هیئت امنا بیش از پیش کارکرد مساجد را در جامعه اسلامی افزایش می دهد.

وی اضافه کرد: عزل و نصب ائمه جماعات، ‌رسیدگی و حل اختلاف مسائل مساجد از جمله وظایف اصلی شورای یاد شده است.

آیت الله شبستری گفت: حضور فعال بسیج در مساجد رونق و فعالیت های مختلف مساجد را افزایش می دهد و بهتر از سایر فعالان مساجد خروجی دارد.

امام جمعه تبریز همچنین درخصوص نامگذاری معابر، خیابانها و اماکن عمومی در تبریز به نامگذاری نام شهدا،‌علما، ‌مفاخر و فرهیختگان استان تاکید کرد و اظهار داشت: این گونه نامگذاری ها اثر روانی مناسبی را در مردم بجا می گذارد و اثرات مثبتی در جامعه دارد.