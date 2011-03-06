هر شهروند بیرجندی سه درخت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز درختکاری، به وجود 600 هزار درخت در بیرجند اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون حدود 210 هکتار فضای سبز در استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 مترمربع پارک در استان وجود دارد، افزود: سرانه فضای سبز در استان 11.5 متر مربع و در کشور 10 متر مربع است.
وحدتی فرد با اشاره به اینکه امسال همزمان با هفته منابع طبیعی 10 هزار نهال در این شهر غرس می شود، افزود: نگهداری هر متر مربع فضای سبز در این شهر 12 هزار ریال هزینه دارد، که در مجموع نگهداری فضاهای سبز بیرجند 2.5 میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
وی با بیان اینکه به طور متوسط امسال ماهانه هفت طرح این شهرداری برای شهروندان افتتاح شده است، عنوان کرد: آبیاری تحت فشار پارک توحید، افتتاح کیوسک های مطبوعاتی، نقاشی دیواری، تعویض مبلمان ایستگاههای اتوبوس و آسفالت معابر از جمله این طرح ها است.
وحدتی فرد کمبود منابع مالی را مهمترین مشکل شهرداری بیرجند عنوان کرد و بیان داشت: 85 درصد از این اعتبارات شهرداری صرف حقوق و مزایای کارمندان و 15 درصد برای تعمیر و نگهداری ماشین الات و خدمات شهری به مردم هزینه می شود.
شهردار بیرجند در پایان روز درختکاری را به عنوان جشن دوستی با طبیعت دانست و یاد آور شد: با توجه به زندگی شهرنشینی و تامین سلامت و ایجاد روحیه شادابی و نشاط در جامعه ، مردم باید در حفظ طبیعت به عنوان سرمایه ملی تلاش و توجه ویژه داشته باشند.
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