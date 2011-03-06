نشست زمین؛ این بار در فاصله سه متری سی و سه پل اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش در قسمت رمپ جنوبی و مدخل ورودی سی و سه پل که تنها سه متر با این پل تاریخی فاصله دارد بار دیگر زمین در اثر فعالیت کارگاههای تونل قطار شهری نشست کرد.

این بار فاجعه نشست زمین در محلی نزدیکر به پل اتفاق افتاد و موجب شد که مسئولان آتش نشانی در این محل حضور پیدا کرده و دور تا دور محل نشست زمین را مسدود کنند.

مجدالدین رحیمی، عضو شورای بین المللی بناها و محوطه ها (ایکوموس) با بیان اینکه این اتفاق ناگهانی موجب نگرانی مردم در حال تردد شده است به خبرنگار مهر گفت: اکنون ورقه های فلزی در اطراف زمین نشست کرده کار گذاشته شده است تا تردد در فاصله ای کمی از این بخش زمین ادامه یابد.

رحیمی احتمال داد که چنین اتفاق مشابهی در داخل تونل مترو و زیر بنای تاریخی سی و سه پل نیز رخ داده باشد.

چندی پیش پس از فرو نشستن های پی در پی زمینهای اطراف سی و سه پل، عباس حاج رسولی ها رئیس شورای شهر اصفهان در اظهار نظری درباره نگرانی های ایجاد شده در اثر فعالیت قطار شهری اصفهان به خبرنگار مهر گفته بود: این فرو رفتگی نباید باعث ایجاد نگرانی درباره استحکام بنای پل تاریخی سی و سه پل شود چرا که با این پل فاصله زیادی دارد.