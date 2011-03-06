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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۲

صلاحی:

دستگاه های اجرایی خراسان موظف به همکاری با شرکت نفت در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ "کپه داغ" شدند‌‌‌‌‌‌‌

دستگاه های اجرایی خراسان موظف به همکاری با شرکت نفت در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ "کپه داغ" شدند‌‌‌‌‌‌‌

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی، خواستار همکاری دستگاه های اجرایی با شرکت ملی نفت در محدوده کپه داغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر گروه اکتشافات شرکت ملی نفت ایران در مشهد افزود: توسعه میادین گازی در خراسان رضوی با توجه به لرزه نگاری های اخیر از جمله برنامه هایی است که با جدیت، دنبال می شود.

وی افزود: این همت در مسئولان استان وجود دارد که اکتشافات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و برنامه ریزی در جهت کشف میادین جدید در شرق کشور نیز صورت پذیرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: اولویت کشف و برداشت در مناطق مرزی مشترک می باشد زیرا در صورتی که نسبت بر برداشت گاز اقدام نشود، طرف مقابل اضافه برداشت خواهد داشت.

صلاحی تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی در مناطق مورد عملیات و فرمانداری شهرستان های مربوطه باید در چارچوب قانون با گروه اکتشافات، همکاری لازم را صورت دهند.

محمود محدث مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران نیز در این دیدار گفت: عملیات لرزه نگاری در منطقه خراسان رضوی و کپه داغ یک از سال 87 آغاز شده که به اکتشاف دو طاقدویس پس از 28 سال در این منطقه انجامیده است.

وی افزود: در مرحله دوم اکتشاف و لرزه نگاری که در جنوب کلات و غرب این شهرستان صورت گرفت که سه طاقدیس دیگر مشخص و سال آینده عملیات حفاری آن، آغاز خواهد شد.

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران گفت: با توجه به لرزه نگاری های صورت گرفته و وسعت عملیات، یک دکل حفاری به صورت مستقل در منطقه خراسان مستقر خواهد شد.

محدث تصریح کرد: طی دو سال گذشته 50 میلیارد تومان در منطقه خراسان توسط شرکت ملی اکتشافات هزینه شده است.

کد مطلب 1268240

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