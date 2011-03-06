گیلان از نظر تراکم انبوهی جنگل مقام اول را در کشور دارد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان دارای جنگلهای پر رشد جلگه ای و جنگلی است، برلزوم حفظ و صیانت از این نعمت خدادادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای 565 هزار هکتار جنگل و 250 هزار هکتار مرتع است، اعلام کرد: از آستارا تا انتهای استان گلستان جنگلهای شمالی کشور محسوب می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در پاسخ به این پرسش که درهفته منابع طبیعی و به ویژه روز درختکاری چند هکتار از اراضی استان درختکاری می شود، گفت: سازمان جنگلها و مراتع کشورپنج وظیفه مهم از قبیل حفاظت، احیا، توسعه، اصلاح و بهره برداری جنگلها را برعهده اداره کل منابع طبیعی استان گذاشته است.

وی همچنین با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون 70 هزار هکتار در گیلان جنگلکاری شده است، افزود: از سال 1382 در قالب طرح صیانت بیش از 13 هزار هکتار و امسال نیز 600 هکتار جنگلکاری در استان انجام می شود.

رحمانی در خصوص اینکه چند درصد نهالهای کشت شده در استان تبدیل به درخت می شوند، اظهارداشت: هرساله که جنگلکاری می شود پنج سال عملیات مراقبتی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به توپوگرافی که جنگلهای گیلان دارند و استعدادی که خود استان در ارتباط با تولید نهال و پرورش جنگل دارد، درصد موفقیت جنگلکاری در این منطقه بسیار بالاست.