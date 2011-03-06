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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

گیلان از نظر تراکم انبوهی جنگل مقام اول را در کشور دارد

گیلان از نظر تراکم انبوهی جنگل مقام اول را در کشور دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: گیلان در بین استانها کشور به لحاظ مساحت یک استان کوچکی است اما از نظر تراکم انبوهی جنگل مقام اول را دارد.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان دارای جنگلهای پر رشد جلگه ای و جنگلی است، برلزوم حفظ و صیانت از این نعمت خدادادی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای 565 هزار هکتار جنگل و 250 هزار هکتار مرتع است، اعلام کرد: از آستارا تا انتهای استان گلستان جنگلهای شمالی کشور محسوب می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در پاسخ به این پرسش که درهفته منابع طبیعی و به ویژه روز درختکاری چند هکتار از اراضی استان درختکاری می شود، گفت: سازمان جنگلها و مراتع کشورپنج وظیفه مهم از قبیل حفاظت، احیا، توسعه، اصلاح و بهره برداری جنگلها را برعهده اداره کل منابع طبیعی استان گذاشته است.

وی همچنین با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون 70 هزار هکتار در گیلان جنگلکاری شده است، افزود: از سال 1382 در قالب طرح صیانت بیش از 13 هزار هکتار و امسال نیز 600 هکتار جنگلکاری در استان انجام می شود.

رحمانی در خصوص اینکه چند درصد نهالهای کشت شده در استان تبدیل به درخت می شوند، اظهارداشت: هرساله که جنگلکاری می شود پنج سال عملیات مراقبتی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به توپوگرافی که جنگلهای گیلان دارند و استعدادی که خود استان در ارتباط با تولید نهال و پرورش جنگل دارد، درصد موفقیت جنگلکاری در این منطقه بسیار بالاست.

کد مطلب 1268241

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