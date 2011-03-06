تشکلهای زیست محیطی کردستان شهادت محیط بانان را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، انجمنهای چیا از شهرستان مریوان و انجمن سبز شهرستان سقز امروز با صدور بیانیه های جداگانه شهادت چهار مامور محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان را محکوم کردند.

در بیانیه انجمن سبز چیای مریوان آمده است: "در پی خبر شهادت چهار تن از محیط بانان خدوم و زحمتکش استان کردستان، آقایان "کمال حسین پناهی"، "محمود احمدی نژاد"، "معمر مرغوبی" و "مسعود علیخانی" انجمن سبز چیا ضمن تسلیت به خانواده های داغدار این عزیزان، پرسنل ادارات محیط زیست و دوستداران طبیعت، مراتب انزجار خود را از این حرکت غیر انسانی اعلام داشته و از مراجع اجرایی و قضایی زیربط خواستار پیگیری سریع و برخورد قاطع با مسببین این حادثه ناگوار می باشد.

در همین حال انجمن سبز سقز نیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حادثه ناگوار که منجر به شهادت چهار پرسنا خدوم و زحمت کش محیط زیست کردستان شده است، آورده: شهادت این محیط بانان زحمت کش بار دیگر مظلومیت محیط زیست را در استان کردستان به نمایش گذاشت.

احمد نیلوفری دبیر انجمن سبز سقز در حاشیه مراسم تشییع شهداری محیط بان به خبرنگار مهر در سنندج، گفت: بدون شک این جنایت در هیچ قالب و چهارچوبی پذیرفته شده نیست و این این اقدامات تحت هر شرایطی و توسط هر گروه و جریانی که روی دهد محکوم است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از انتظارات ما از مسئولان و مدیران این است که هر چه سریعت نسبت به شناسایی و دستگیری عوامل این حرکت ضد بشری اقدام کنند.