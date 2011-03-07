به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برناما، همایش دو روزه تحقیقات حلال با حضور شرکت کنندگانی از سراسر دنیا به بررسی موضوع " عامل رشد صنعت حلال" اختصاص دارد.

براساس اظهارات جمال بیدین مدیر اجرایی سازمان همکاری توسعه صنایع حلال، این موضوع شرکت کنندگان همایش را به سطح دیگری از رشد و توسعه گرایش می دهد که بتوانند انرژی، اشتیاق و منابع موثری را برای شکوفایی، رونق و متمایز بودن هرچه بیشتر این صنعت به کار گیرند.

13 سخنران برجسته در این همایش به موضوعات و چالشهای تمام موضوعات صنایع حلال که امروزه به نیاز درحال رشد 8/1 میلیارد مسلمان جهان در بازاری به ارزش 3/2 تریلیون دلار پاسخ می گوید اشاره خواهند کرد.

در میان سخنرانهای این همایش می توان به دکتر شریفه عبدالحمید از دانشگاه شیمی مالزی، دکتر آنتونی جی سینیکی از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، پل بیریتون مسئول آزمایشگاه مرکزی علوم بریتانیا و الریخ ویجی مدیرعامل تجارت کمیسیون اروپا اشاره کرد.

