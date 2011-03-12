به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه وست استرالیا، رهبر معنوی بودائیان تبت در جریان سفر خود به استرالیا به شهرهای پرث، ملبورن، کانبرا و بریسبان سفر کرده و به پرسشهای مختلف شرکت کنندگان در جلسات سخنرانی خود پاسخ می دهد.

همچنین قرار است در هفتمین سفر دالایی لاما به استرالیا نمایشگاهی از عکسهای وی در ماه های منتهی به ژوئن برگزار شود. این نمایشگاه عکسهای چهاردهمین رهبر معنوی بودائیان تبت را در سیر زندگی وی از کودکی، سالهای نخست زندگی در تبت، زندگی در تبعید، ورود به هندوستان و تا کنون را دنبال کرده است.

چهاردهمین دالایی لامای تبت که پس از اشغال نظامی تبت توسط چین در سال 1959 به هندوستان متواری شد و در دارمسالا اقامت گزید در سال 1989 برای تلاشهای خود از طرف مردم تبت برای به دست آوردن خودمختاری این منطقه هیمالیایی و حمایت وی از صلح و تساهل برنده جایزه صلح نوبل شد.

پکن دالایی لاما را مخالف‌گرای بی‌منطق می‌داند که می‌خواهد تبت را به عنوان بخشی از جمهوری خلق چین از کشور جدا کند. به همین منظور چین همواره از شیوه‌های دیپلماتیک خود استفاده می‌کند تا مانع انعکاس هرگونه پیامی درباره تبت شود.

دالایی‌ لاما رهبر معنوی بودائیان تبت همواره تأکید دارد که تنها به دنبال حقوق مردم تبت چون آزادی دینی و خود مختاری فرهنگی است.

