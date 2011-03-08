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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

کتاب معرفی اجمالی دین اسلام منتشر شد

کتاب معرفی اجمالی دین اسلام دین با ویرایش راجر آلن و شوکت تورا از سوی انتشارات اردمانس در 192 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در 15 فصل را به نوشته 15 نفر از علمای برجسته دین ارائه کرده که هرکدام تصویر جامعی از یک بعد اسلام چون نهادهای آن، دکترینها، تعاملات آن با مسیحیت و یهودیت و دنیای مدرن ارائه کرده است.

هرکدام از فصول این کتاب دارای مقدمه ای از سوی یکی علمای برجسته است و برای هر فصل کتابشناسی برای مطالعات بیشتر مخاطب درنظر گرفته شده است.

این کتاب به مثابه یک معرفی موجز و مختصر برای مطالعه مخاطب عمومی علاقمند به یادگیری بیشتر درباره اسلام پیشنهاد شده است. همچنین تدریس این کتاب برای کلاسهای مقطع کالج به دانش آموزان غیر مسلمان نیز می تواند برای آشنایی هرچه بیشتر آنها با دین و فرهنگ اسلامی موثر تلقی شود.

راجر آلن از ویراستاران این اثر استاد زبان عربی و ادبیات تطبیقی دانشگاه پنسیلوانیا و شوکت تورا استادیار ادبیات عربی و مطالعات اسلامی در دانشگاه کورنل است.
 

کد مطلب 1268251

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