به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در جمع اصولگرایان اصفهان در امامزاده محمد اظهار داشت: حضور آیت‌الله مهدوی کنی در انتخابات مجلس خبرگان قطعی خواهد بود و ایشان صد در صد مصمم به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان است.

وی با اشاره به اینکه وحدت اصولگرایان امری مقطعی نیست، افزود: پیش‌بینی می‌شود که از هم‌اکنون صف بندی انتخاباتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد.

حبیبی تصریح کرد: عده‌ای از اصولگرایان تصور می‌کنند که پس از فتنه سال گذشته، رقبای اصولگرایان از صحنه حذف شده‌اند که این تصور اشتباهی است.

وی به وحدت نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات‌ تاکید کرد و گفت: برخی از افراد زمانی که احساس تکلیف شرعی می‌کنند، چیزی جلودارشان نیست و مصمم به حضور در صحنه انتخاباتی می‌شوند اما باید یک‌بار هم احساس تکلیف شرعی کنند که به صحنه انتخاباتی نیایند تا سبب وحدت شوند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در انتخابات سال آینده از این بلا مصون نیستیم، تصریح کرد: نمی‌گویم که جریان اصولگرا باید از حزب موتلفه حمایت کند، ما می‌خواهیم که مجلس نهم، همچون مجلس هشتم با رای قاطع اصولگرایان تشکیل شود، حتی اگر از حزب موتلفه هیچ نماینده‌ای در آن حضور نداشته باشد.

وی با بیان اینکه سرنوشت تمام اصولگرایان به هم گره خورده است، ادامه داد: دامی که هم‌اکنون در مقابل اصولگرایان پهن شده، دام غرور، حساب نکردن و کنار زدن سایر رقبا به هر بهانه‌ای است.

حبیبی با انتقاد از افرادی که به بهانه‌های مختلف جریان اصولگرایی را چندگونه تقسیم‌بندی می‌کنند، تاکید کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب هر فردی که اسلام، نظام اسلامی، خط و سیره امام خمینی(ره) و اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشد، اصولگرا‌ست.

وی با بیان اینکه اگر شخصی بخواهد دیواری بین اصولگرایان بکشد، خداوند از او نمی‌گذرد، ادامه داد: اصولگرایان باید هماهنگ باشند و در صورتی که دیواری نیز است، آن را از میان خود بردارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه منکر اختلاف سلیقه بین اصولگرایان نیستیم، گفت: برای حفظ کیان خانواده اصولگرا، باید به وحدت سلیقه برسیم و با دشمنان که برای ضربه به اصل ولایت فقیه آمده‌اند، مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه منظور از روحانیت، روحانیونی هستند که با انقلاب عجین شده و ولی فقیه را فصل ‌الخطاب می‌دانند، اضافه کرد: موازین اصولگرایی متقن است و اگر به آن توجه نکنیم، بدون روحانیت به وحدت نمی‌رسیم.اصولگرایی منهای روحانیت یعنی اصولگرایی منهای اصولگرایی.

وی با بیان اینکه تصور شکل‌گیری وحدت بدون حضور روحانیت اشتباه است، اظهار داشت: روحانیت بازوان قوی ولی فقیه هستند و وحدت اصولگرایان باید زیر چتر روحانیت باشد.

وی به ساختار یک حزب واقعی اشاره و تصریح کرد: پایه‌های ایدئولوژیک، برنامه برای اداره کشور و افرادی ساخته‎شده برای مدیریت، سه رکن اصلی در ساختار یک حزب واقعی است.

حبیبی با بیان اینکه باید ظهور و بروز سلیقه‌های مختلف بدون سانسور فراهم شود تا رقابتی مقدس شکل گیرد، بیان داشت: منظور از سلیقه‌های مختلف، گروه‌های وفادار به انقلاب هستند، نه ضدانقلاب که با اصل نظام مشکل دارند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخابات پیشِ‎روی مجلس خبرگان اشاره کرد و ادامه داد: مطلع شدیم که 60 نفر از اعضای خبرگان تمایل خود را درباره حضور آیت‌الله مهدوی‌کنی برای ریاست این مجلس اعلام کردند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه آیت‌الله مهدوی‌کنی شخصیتی مبارز، فقیه و متقی است، تاکید کرد: در مواضع آیت‌الله مهدوی‌کنی تقوا موج می‌زند.

وی اضافه کرد: حضور آیت‌الله مهدوی ‌کنی در انتخابات مجلس خبرگان قطعی است و ایشان صددرصد مصمم به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان هستند.

حبیبی در خصوص مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی تا زمانی که پشت سر مقام معظم رهبری حرکت کرده و در مسیر انقلاب باشند، مورد حمایت اصولگرایان هستند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یک پدر دارد، افزود: هر‌گاه فردی مواضع خود را مطابق با نظرات رهبر معظم انقلاب بیان کرد، از او حمایت کرده‌ایم و زمانی که با مواضع ایشان همراه نبود، آن را رد کردیم.

وی با اشاره به اینکه اصولگرایی پشت سر رهبری بدون کم و زیاد حرکت کردن است، بیان داشت: هر فردی نظرات خود را در مقابل رهبر معظم انقلاب قرار دهد، از انقلاب فاصله گرفته است.



حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دوم خردادی ها حذف نشده و قرار است که این جریان با افراد ناشناس وارد انتخابات شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اختلاف سلیقه در بین اصولگرایان ادامه داد: اصولگرایان مجلس و دولت در مبانی اصولگرایی اختلاف ندارند و اختلاف آنها سلیقه‌ای است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه افرادی که بی‌بصیرت بودنشان ثابت شده در لیست اصولگرایان قرار نمی‌گیرند، اضافه کرد: وظیفه داریم از هر فردی که برای انقلاب زحمت کشیده حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب برخورد با مسئولان رسمی جمهوری اسلامی حرام است، بیان داشت: رهبر انقلاب تخریب دولت را حرام می‌دانند اما انتقاد بر دولت را امری طبیعی بیان می‌کنند.

حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه حق نداریم تمام اصلاح‌طلبان را محکوم کنیم، تاکید کرد: برخی تمام اصلاح‌طلبان را معاند با نظام و رهبری می‌دانند و همواره دچار اشتباه می‌شوند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فردی که مکتب ایران را در مقابل مکتب اسلام قرار می‌دهد، صلاحیت ندارد، افزود: قرار دادن مکتب ایران در مقابل مکتب اسلام ایدئولوژی شاهنشاهی است.

وی تاکید کرد: این حرف به اتحاد در جهان اسلام ضربه می‌زند چرا‌که برداشت‌های زیان‌آوری از آن می‌شود.

حبیبی در پایان تصریح کرد: موسوی و کروبی تمام پل‌های پشت سر خود را خراب کرده‌اند و با فتنه 25 بهمن نیز شخصیت واقعی خود را نشان دادند.