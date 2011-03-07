شهروندان به وظایف شهری خود بی توجهند

محسن نریمان نماینده مردم بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آموزش شهروندی سطح رفاه را در زندگی شهر ارتقاء می دهد گفت: آنچه در این حوزه مهم است درک صحیح از خدمات ارایه شده شهری است به این معنی که شهروندان باید در ازای خدماتی که می گیرند خدماتی را نیز ارایه کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز این ضرورت در جامعه شهری احساس نمی‌شود. شهروندان ایرانی تنها آموزش دیدند که بدانند چه خدماتی به آنها ارایه می شود اما در مقابل خدمات ارایه شده به وظایف خود در قبال شهر بی توجهی می کنند.

این نماینده مجلس با بیان این که شهروندان باید بیاموزند که چه تعهداتی نسبت به شهرشان دارند، گفت: پرداخت به موقع عوارض شهری، ریختن زباله در سطلهای تعبیه شده، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و .... از مواردی است که با آموزش شهروندی شهروند را نسبت به وظایف و تعهدات خود آگاه می سازد.

نریمان یادآور شد: طبق آمارهای ارایه شده از سوی شهرداری تهران شهروندان تهرانی از نظر پرداخت عوارض نوسازی جزو بدهکاران بزرگ شهرداری محسوب می شوند. آموزش شهروندی این مسئله را برای شهروندان روشن می سازد که نپرداختن و توجه نکردن به مسایلی از این دست سطح خدمات را در جامعه شهری کاهش داه و یا به تعویق می اندازد.