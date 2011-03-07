سوئیس محدودیت های جدیدی بر رژیم قذافی وضع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی زبان دربوند چاپ سوئیس نوشت: براساس تصمیم شورای فدرال سوئیس از دسترسی همه افراد موجود در هرم قدرت رژیم قذافی به پول جلوگیری به عمل می آید.

شرکت تام اویل سوییس که یک پالایشگاه و 320 جایگاه ارائه بنزین در سوئیس دارد و متعلق به صندوق ملی رژیم قذافی است نیز شامل این تصمیم جدید شورای فدرال شده است.

سخنگوی شورای فدرال روز گذشته و پس از پایان نشست این شورا اعلام کرد که در جریان نقل و انتقال پولهای این شرکت دقیقاً باید مشخص شود که پولهای مزبور به کجا می رود. البته براساس تصمیم مزبور، ادامه فعالیت این شرکت، پالایشگاه و جایگاههای ارائه بنزین آن در سوییس زیر سئوال برده نشده ولی پرداخت پولهای این شرکت به افرادی که در لیست تحریم شورای امنیت سازمان قرار دارند، اکیداً ممنوع شده است.

سوییس مدتهاست که پولهای متعلق به صندوق ملی لیبی در سوییس که متعلق به رژیم قذافی است را توقیف کرده است.