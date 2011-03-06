بهمن حاج‌علی در گفتگو با مهر در خصوص توزیع برنج کالابرگی گفت: از سری کالابرگ‌های مرحله سیزدهم، کالابرگ‌های شماره 512 شهری، 412 روستایی و 312 عشایری برای استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهکلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان برای توزیع برنج اعلام شد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: بر این اساس، به ازای هر نفر 3 کیلوگرم برنج تایلندی با قیمت هر کیلوگرم 500 تومان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این کالابرگها برای مصرف‌کنندگان و عاملان فروش شهری تا 31 اردیبهشت 90، مصرف‌کنندگان روستایی و عشایری تا 30 خرداد 90 و برای عاملان فروش روستایی و عشایری تا 31 خرداد 90 اعتبار دارد.

به گفته حاج‌علی، عاملان فروش برنج کالابرگی باید کالابرگ‌های دریافتی را به دفاتر ویژه پست تحویل داده، رسید دریافت کرده و آن را نزد خود نگاه دارند.

وی اظهار داشت: برای سایر استانها نیز تا پایان اسفندماه سال جاری در 2 مرحله دیگر، کالابرگ برنج اعلام خواهد شد.