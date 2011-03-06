15 میلیون ایرانی بیمار کلیوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج نجفی روز یکشنبه در آستانه روز جهانی کلیه (10 مارس) با اشاره به عوارض خطرناک بیماری کلیوی اظهارداشت: نارسایی کلیوی باعث افزایش شدید بیماریهای قلبی و عروقی و در نتیجه مرگ و میر بیماران می شود.

وی با اعلام اینکه 30 درصد علت مرگ و میرها و 10 درصد از کارافتادگی ها در دنیا بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی است، افزود: متاسفانه بیماریهای قلبی و عروقی بر عکس کشورهای پیشرفته که در حال کاهش است، در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.

این فوق تخصص نفرولوژی همچنین از شیوع بالای نارسایی کلیوی در دنیا خبر داد و گفت: بیماریهای کلیوی از آن جهت حائز اهمیت است که بیماریهای قلبی و عروقی را تشدید می کند.

نجفی با عنوان این مطلب که کارکرد زیر 15 درصد کلیه احتیاج به دیالیز و پیوند دارد، افزود: کارکر کلیه هرچقدر ضعیف تر باشد میزان بروز بیماریهای قلبی و عروقی بالاتر است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه با اشاره به اینکه به طور معمول انسان 20 میلی گرم در روز آلبومین دفع می‌کند، گفت: اگر میزان دفع آلبومین به 300 میلی گرم برسد، 600 درصد بر میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی افزایش می‌یابد. در این شرایط افراد زودتر دچار بیماریهای قلبی و عروقی می‌شوند.

وی درباره درمان بیماریهای کلیوی اظهار کرد: با دو داروی ساده می‌توان باعث کاهش دفع پروتئین از طریق ادرار شد و میزان مرگ و میر را تا 44 درصد کاهش داد.

نجفی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعداد بیماران کلیوی در کشور چه تعداد است، افزود: آمار دقیقی نداریم اما بررسیها و تحقیقات نشان می دهد که 10 تا 15 میلیون ایرانی مبتلا به بیماری کلیوی خاموش باشند.