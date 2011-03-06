طرح توسعه خوشه گلیم نقش برجسته ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با همکاری کمیته راهبردی توسعه خوشه‌های صنعتی استان ایلام با برنامه زمانی سه ساله آغاز به کار کرده است.

حمید بختیاری افزود: مراحل انجام پروژه شامل مطالعه شناختی،اعتماد سازی، تهیه برنامه عمل، پیاده سازی و نظارت و کنترل می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای در استانداری با حضور اعضای کمیته راهبردی شامل معاون برنامه‌ریزی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی، رئیس سازمان صنایع و معادن، مدیر کل تعاون، رئیس سازمان بازرگانی، رئیس بانک صنعت و معدن و ... برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.



این مسئول با اشاره به اهداف برنامه‌ فوق گفت: با توجه به مدلی که مطرح شد برخی از واحدهای کسب و کار که شرایط مشترکی دارند طبق مدل خوشه پس از برنامه‌ریزی در فرآیند طراحی و تولید، مواد اولیه، فروش و بازرگانی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.