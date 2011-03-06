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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

طرح توسعه خوشه گلیم نقش برجسته ایلام آغاز شد

طرح توسعه خوشه گلیم نقش برجسته ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: طرح توسعه خوشه گلیم نقش برجسته استان ایلام بر اساس مدل یونیدو (مرکز توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با همکاری کمیته راهبردی توسعه خوشه‌های صنعتی استان ایلام با برنامه زمانی سه ساله آغاز به کار کرده است.

حمید بختیاری افزود: مراحل انجام پروژه شامل مطالعه شناختی،اعتماد سازی، تهیه برنامه عمل، پیاده سازی و نظارت و کنترل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسه‌ای در استانداری با حضور اعضای کمیته راهبردی شامل معاون برنامه‌ریزی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی، رئیس سازمان صنایع و معادن، مدیر کل تعاون، رئیس سازمان بازرگانی، رئیس بانک صنعت و معدن و ... برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

این مسئول با اشاره به اهداف برنامه‌ فوق گفت: با توجه به مدلی که مطرح شد برخی از واحدهای کسب و کار که شرایط مشترکی دارند طبق مدل خوشه پس از برنامه‌ریزی در فرآیند طراحی و تولید، مواد اولیه، فروش و بازرگانی، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

کد مطلب 1268259

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