توسعه روستایی با استفاده از فناوری های نوین در گیلان

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه توسعه روستاها براساس چارچوب های علم و فناوری در کشورهای پیشرفته دنیا انجام گرفته افزود: استان گیلان در کشور بصورت پایلوت برای اجرای این طرح در نظرگرفته شده است.

وی اظهارداشت: بزودی مرکز رشد و توسعه روستایی به عنوان اولین مرکزرشد و توسعه روستایی کشور در دو شهر رودبار و فومن ایجاد خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان همچنین گفت: موج فناوری عمده ترین عامل پیشرفت در جهان کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرآیند تحولات علمی و اقتصادی جهانی است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال 1404 مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش بنیان است که تحقق این امر در گروی ایجاد و تاسیس شرکت های دانش بنیانی است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها فارغ التحصیل شده باشند.

متقی طلب گفت: تحقق رقابت پذیری در پژوهش یکی از اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می ‌رود که باید با حمایت از تاسیس شرکتهای دانش بنیان ازسوی بخش غیردولتی و تعاونی و مشارکت آنها در تولید علم کشور انجام پذیرد.



وی بیان داشت: بر اساس تجربه جهانی، پارکهای علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و با اهمیت برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته و به کار گرفته شده اند.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان اظهارداشت: پارک علم و فناوری استان به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ایجاد شده است.