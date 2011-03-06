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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

متقی طلب خبر داد:

توسعه روستایی با استفاده از فناوری های نوین در گیلان

توسعه روستایی با استفاده از فناوری های نوین در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان از توسعه روستایی با استفاده از فناوری های نوین در استان خبر داد.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه توسعه روستاها براساس چارچوب های علم و فناوری در کشورهای پیشرفته دنیا انجام گرفته افزود: استان گیلان در کشور بصورت پایلوت برای اجرای این طرح در نظرگرفته شده است.

وی اظهارداشت: بزودی مرکز رشد و توسعه روستایی به عنوان اولین مرکزرشد و توسعه روستایی کشور در دو شهر رودبار و فومن ایجاد خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان همچنین گفت: موج فناوری عمده ترین عامل پیشرفت در جهان کنونی است و دستیابی به توسعه مطلوب، در گرو استفاده از ظرفیت های فناورانه در فرآیند تحولات علمی و اقتصادی جهانی است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اقتصاد کشور تا سال 1404 مبتنی بر دانش خواهد بود که زیربنای آن، تولیدات و صنعت دانش بنیان است که تحقق این امر در گروی ایجاد و تاسیس شرکت های دانش بنیانی است که از مراکز آموزشی و دانشگاه ها فارغ التحصیل شده باشند.
 
متقی طلب گفت: تحقق رقابت پذیری در پژوهش یکی از اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می ‌رود که باید با حمایت از تاسیس شرکتهای دانش بنیان ازسوی بخش غیردولتی و تعاونی و مشارکت آنها در تولید علم کشور انجام پذیرد.
  
 وی بیان داشت: بر اساس تجربه جهانی، پارکهای علم و فناوری به عنوان بستر و ساختاری کلیدی و با اهمیت برای دستیابی به توسعه علمی و فناوری در کشورهای گوناگون شناخته و به کار گرفته شده اند.
 
رئیس پارک علم و فناوری گیلان اظهارداشت:  پارک علم و فناوری استان به منظور تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه ایجاد شده است.
کد مطلب 1268263

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