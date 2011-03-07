کتاب نخستین اصول اقتصاد اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در کتاب نخستین اصول اقتصاد اسلام نوشته های مهم عبدالعلا مودودی (1979 -1903) به عنوان یکی از برجسته ترین متفکران قرن بیستم درباره اقتصاد اسلامی که بین دهه 1930 تا 1960 نوشته شده گردآوری شده است.

مودودی در ارائه بنیادهای فلسفه اقتصادی مدرن سهم مهمی برعهده داشت. وی با توجه به تعالیم قرآن و سنت نبوی مهمترین عناصر الگوی جدید تحلیل و خط مشی اقتصادی را معرفی می کند که پیگیری در بافت ارزشهای اخلاقی را میسر کرده به سمت دستاوردهای فردی و اجتماعی هدایت می کند.

منحصر به فرد بود این رویکرد در مؤثر بودن و به یکدیگر وابسته بودن و تساوی غیرقابل تفکیک است. در یک چارچوب اسلامی، ایجاد و توزیع ثروت در ارتقای رفاه فردی و اجتماعی به ابزاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه انسانی تبدیل می شود.

