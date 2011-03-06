آغاز ثبت نام در پودمانی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی از سه شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا داشتن مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش برای شرکت در این آزمون اجباری است.

داوطلبان می توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرک کاردانی یا فوق دیپلم خود و براساس علاقمندی به هریک از رشته‌های تحصیلی در این آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت کنند.

بدیهی است در صورتی که داوطلب در رشته غیرمرتبط با رشته دوره کاردانی خود قبول شود، می‌بایست پس از قبولی، طبق ضوابط آموزشی دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت طی کند.

براساس مصوبه جلسه شماره 748 مورخ 17/11/88 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش‌آموختگان معادل دوره‌های کاردانی (دارندگان مدارک معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدارک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.

سازمان سنجش همچنین به ذکر برخی تذکرات برای داوطلبان نیز پرداخت است. بر این اساس، کارمندان دولت در صورتی می توانند به تحصیل بپردازند که موافقت نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کلاس ها، آزمایشگاه ها و فعالیت های دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نام به مرکز آموزش علمی-کاربردی محل قبولی، ارایه کنند.

هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه های دولتی و یا غیردولتی تحصیل کند در صورت تخلف طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.

در پودمان اول تغییر رشته، نقل و انتقال و مرخصی تحصیلی مجاز نیست.