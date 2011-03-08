به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه آموزش فلسفه، سازمان تعلیم و تعلم فلسفه با هدف پیشبرد برنامه درسی فلسفه در کلاسهای پیش از دوره کالج و مرتبط کردن جوامع آموزشی و فلسفی از طریق برنامه ها، به اشتراک گذاشتن منابع و توسعه شبکه انجمنهای فلسفه دوره پیش از کالج فعالیت می کند.

نخستین همایش این مؤسسه که محور معرفی فلسفه به جوانان را مورد توجه قرار داده موضوعاتی چون حساسیت فلسفی آموزگاران فلسفه، اخلاق در کلاس درس، معرفت شناسی در کلاس درس، فلسفه سیاسی و اجتماعی در کلاس درس و متافیزیک در کلاس را مورد بررسی قرار می دهد.

استدلال منطقی در کلاس، زیبایی شناسی در کلاس، مدلهای جمعی برای آموزش فلسفه به دانش آموزان دوره پیش از کالج، شیوه های ارزیابی برنامه های فلسفه دوره پیش از کالج از دیگر موضوعات مورد بحث در این همایش عنوان شده است .

هاری برایهاوس از دانشگاه ویسکوزین مدیسون، نمیرا گاسیوناس از دانشگاه کلمبیا، ژان گلاسر از مؤسسه آموزشی ماندر دانشگاه کلمبیا، سارا پئورینگ از دانشگاه واشنگتن، میشل گرین از دانشگاه ویرجینیا، آنجلا هارپر از دانشگاه راتجرز، دیوید هیلبرت از دانشگاه ایلینویز، تیموتی ایگنافو از دانشگاه کلمبیا، ژانا موهل لون از دانشگاه واشنگتن و جو اویلر از مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان دانشگاه مونت کلیر برخی سخنرانهای این همایش دوروزه هستند.

