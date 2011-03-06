به گزارش خبرگزاری مهر، واحد پشتیبانی تولید این بنیاد اعلام کرد تا اسفندماه سه فیلم در مرحله صداگذاری، 13 فیلم در مرحله تدوین، 15 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 45 فیلم در مرحله پیش‌تولید قرار دارند.

فیلم‌های "حقه‌باز دم دراز" پرویز صبری، "راز آفرینش" قاسم جعفری و "بیداری" فرزاد موتمن در مرحله صداگذاری هستند. در مرحله تدوین فیلم‌های "در انتظار معجزه" رسول صدرعاملی، "توقف کوتاه" ابوالفضل جلیلی، "سبب من" بهرام بهرامیان، "سرخابی" محمد آهنگرانی فراهانی، "آخرین سرقت" پدرام علیزاده، "سه و نیم" نقی نعمتی، "ساندویچ سرد" بهمن گودرزی، "تهران 1500" بهرام عظیمی، "شور شیرین" جواد اردکانی، "باز نشسته‌ها" محسن ربیعی، "آمین خواهیم گفت" سامان سالور، "روز رستاخیز" احمدرضا درویش و"آزادراه" عباس رافعی هستند.

همچنین فیلم‌های "یک سطر واقعیت" علی وزیریان، "خرس" خسرو معصومی، "برف روی کاج‌ها" محمدپیمان معادی، "دیدگاه" محمدعلی باشه آهنگر، "چک" کاظم راست‌گفتار، "بچه ننه" ایرج طهماسب، "دوازده صندلی" اسماعیل براری، "مادر پائیزی" سیروس رنجبر، "حماسه روزبه" علی نوری اسکویی، "پذیرایی ساده" مانی حقیقی، "زبان مادری" قربان محمدپور، "پنهان" مهدی رحمانی، "باگت" سامان مقدم، "دزدان خیابان جردن" وحید اسلامی و"لالایی" منیژه حکمت در مرحله فیلمبرداری قرار دارند.

بر پایه این گزارش 46 فیلم در مرحله پیش‌تولید قرار دارند که از این میان "پروژه‌های دلتنگ که می‌شویم" پوریا آذربایجانی، "بغض" رضا درمیشیان، "فرشته و باران" علی و حمید شاه‌حاتمی، "خون آشام" حسین بلنده، "نیکان و بچه غول" عبدالرحمان رضایی، "سیزده عدد شانس" حمیدرضا محسنی، "نیمه دوم" مرتضی غفوری نائینی، "هیچ‌کس نمی‌خواست بمیرد" ابوالفضل صفاری، "سلام بر فرشتگان" فرزاد اژدری، "چشم در چشم" حمید امجد، "عروس تهرانی" مسعود نوابی و "ماموریت تهران" مهدی مظلومی بیش از 50 درصد مرحله پیش‌تولید را گذرانده‌اند.