150 ورزشکار در مسابقات رزمی خراسان رضوی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، مصیب پیله ور با بیان این مطلب افزود: نخستین دوره رقابتهای رزمی قهرمانی خراسان رضوی با عنوان جام رضوان برگزار می شود.



وی تصریح کرد: در راستای ساماندهی و هماهنگی جهت اعزام سبک های مختلف رزمی به مسابقات کشوری کلیه سبک های تحت پوشش در سه بخش کره ای، تاتامی و رینگی تقویم برگزاری مسابقات را ارائه می دهند.



پیله ور خاطرنشان کرد: با برگزاری این دوره از مسابقات می خواهیم تیمهای مختلف استانی را جهت اعزام به مسابقات کشوری و برون مرزی شناسایی کنیم.



دبیر هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی هدف از برگزاری اینگونه از مسابقات را تبیین جایگاه اخلاق در میان ورزشکاران دانست و افزود: با سیاست گذاری رئیس هیئت ورزشهای رزمی سعی بر این داریم که بتوانیم با برگزاری این دوره از مسابقات یکپارچکی و انسجام هر چه بیشتر را در میان رزمی کاران برقرار

کنیم.



پیله ور با اشاره به اینکه بیش از 40 سبک در هیئت ورزشهای رزمی فعالیت دارند، افزود: جهت برگزاری مسابقات سبکی و استانی هیات ورزشهای رزمی نیازمند معرفی افراد توانمند ورزشکار در عرصه رشد و شکوفایی می باشد.



دبیر هیئت ورزشهای رزمی خراسان رضوی اظهار داشت: مسابقات رزمی در سه بخش رینگی، تاتامی، کره ای در روز های 20 اسفند ماه و همچنین در اوایل سال آینده در مشهد برگزار می شود.