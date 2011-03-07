  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۱

همایش بین‌المللی "هنر اسلامی در زمان معاصر" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "هنر اسلامی در زمان معاصر" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "هنر اسلامی در زمان معاصر" روز 5 آوریل (16 فروردین 1390) از سوی بنیاد مسیس در کلیسای لوتری آمستردام هلند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه لیدن، همایش بین المللی هنر اسلامی از سوی مدرسه بین دانشگاهی مطالعات اسلامی هلند در دانشگاه لیدن مورد حمایت قرار دارد.

انتظار می رود در این همایش موضوعاتی چون شاخصه های هنر اسلامی، الهامهای مفهومی هنر اسلامی، فرافرهنگی بودن هنر اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، اما این موضوعات تنها برخی از موضوعات متعددی است که در همایش بین المللی هنر اسلامی در آمستردام مورد بحث قرار می گیرد.

این همایش بین امللی متولیان موزه ها، کارشناسان تاریخ هنر و فرهنگ را برای بررسی ارتباط هنر اسلامی و زمان معاصر گردهم جمع می کند.

همایش بین المللی هنر اسلامی هلند در شرایطی برگزار می شود که چندین موزه بزرگ اقدام به نمایش دوباره مجموعه  هنر اسلامی خود کرده اند. درحالی که این همایش دارای بعد بین المللی است، شرکت کنندگان طی بحثهای خود توجه ویژه ای به جامعه هلند خواهند داشت که چشم اندازعمومی آن فاقد مفهوم هنر اسلامی است.

 بررسی موضوعات مرتبط با هنر اسلامی که تا کنون در هلند مورد بررسی قرار نگرفته می تواند فرصتی برای ارائه یک رویکرد جدید یا راهبرد مطالعه و ارائه هنر اسلامی بر اساس تجربه و مهارتهای اسلامی باشد.
 

کد مطلب 1268271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه