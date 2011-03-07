به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه لیدن، همایش بین المللی هنر اسلامی از سوی مدرسه بین دانشگاهی مطالعات اسلامی هلند در دانشگاه لیدن مورد حمایت قرار دارد.

انتظار می رود در این همایش موضوعاتی چون شاخصه های هنر اسلامی، الهامهای مفهومی هنر اسلامی، فرافرهنگی بودن هنر اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، اما این موضوعات تنها برخی از موضوعات متعددی است که در همایش بین المللی هنر اسلامی در آمستردام مورد بحث قرار می گیرد.

این همایش بین امللی متولیان موزه ها، کارشناسان تاریخ هنر و فرهنگ را برای بررسی ارتباط هنر اسلامی و زمان معاصر گردهم جمع می کند.

همایش بین المللی هنر اسلامی هلند در شرایطی برگزار می شود که چندین موزه بزرگ اقدام به نمایش دوباره مجموعه هنر اسلامی خود کرده اند. درحالی که این همایش دارای بعد بین المللی است، شرکت کنندگان طی بحثهای خود توجه ویژه ای به جامعه هلند خواهند داشت که چشم اندازعمومی آن فاقد مفهوم هنر اسلامی است.

بررسی موضوعات مرتبط با هنر اسلامی که تا کنون در هلند مورد بررسی قرار نگرفته می تواند فرصتی برای ارائه یک رویکرد جدید یا راهبرد مطالعه و ارائه هنر اسلامی بر اساس تجربه و مهارتهای اسلامی باشد.

