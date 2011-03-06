بوستانهای مشهد در نوروز میزبان نمایشهای خیابانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علی روحی صبح یکشنبه، درباره فراخوان آثار گفت: گروه های نمایشی خیابانی که قابلیت اجرا در بوستانها و مکان های عمومی را دارند، می توانند فرم تقاضای حضور، چکیده داستان، سه نسخه از نمایشنامه، چکیده سوابق هنری و یک قطعه عکس کارگردان را به همراه مجوز کتبی نویسنده تا ۱۵ اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در مجتمع امام رضا (ع) ارسال کنند.
وی با اشاره به شرایط حضور در این جشنواره افزود: تعداد بازیگران هر نمایش، حداقل سه نفر؛ و هر بازیگر حداکثر در دو نمایش می تواند بازی کند و حداقل مدت زمان نمایش نیز، باید ۲۵ دقیقه باشد.
روحی در ادامه بهار، نوروز، حاجی فیروز، طبیعت، سال نو، عیدی، زائران، آیین های سنتی، بازی های نمایشی عروسکی، نقالی و منقبت خوانی را از جمله موضوعات و محورهای این نمایش ها اعلام کرد.
به گفته دبیر اجرایی این جشنواره، ۲۵ اسفند ماه آثار منتخب برای اجرا در این طرح اعلام می شود.
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