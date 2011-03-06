بوستانهای مشهد در نوروز میزبان نمایشهای خیابانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علی روحی صبح یکشنبه، درباره فراخوان آثار گفت: گروه های نمایشی خیابانی که قابلیت اجرا در بوستانها و مکان های عمومی را دارند، می توانند فرم تقاضای حضور، چکیده داستان، سه نسخه از نمایشنامه، چکیده سوابق هنری و یک قطعه عکس کارگردان را به همراه مجوز کتبی نویسنده تا ۱۵ اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در مجتمع امام رضا (ع) ارسال کنند .

وی با اشاره به شرایط حضور در این جشنواره افزود: تعداد بازیگران هر نمایش، حداقل سه نفر؛ و هر بازیگر حداکثر در دو نمایش می تواند بازی کند و حداقل مدت زمان نمایش نیز، باید ۲۵ دقیقه باشد .

روحی در ادامه بهار، نوروز، حاجی فیروز، طبیعت، سال نو، عیدی، زائران، آیین های سنتی، بازی های نمایشی عروسکی، نقالی و منقبت خوانی را از جمله موضوعات و محورهای این نمایش ها اعلام کرد .