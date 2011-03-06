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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

کارت عضویت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان توزیع می‌شود

کارت عضویت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان توزیع می‌شود

دبیر کمیته تشکیلات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: مرحله اول صدور کارت عضویت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به‌زودی اجرا می‌شود و تا پایان امسال تمامی اعضای وابسته و پیوسته، کارت عضوبت خود را دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله سالاریان دبیر کمیته تشکیلات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: زمان مرحله اول توزیع کارت اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با ارسال پیامکی به اعضای انجمن، اطلاع‌رسانی می‌شود که اعضا می‌توانند برای دریافت کارت خود در ساعات اداری به دفتر انجمن مراجعه کنند.

وی با اشاره به الکترونیک شدن کارت‌های اعضای انجمن روزنامه‌نگاران افزود: کمیته تشکیلات انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، قصد داشت در سال جاری کارت‌های اعضای انجمن را به صورت الکترونیک تحویل دهد که به دلیل کامل نبودن اطلاعات خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، مقدمات اجرای این امر فراهم نشد.

سالاریان گفت: با الکترونیکی شدن کارت‌های اعضای عضویت انجمن، خلاصه‌ای از سوابق کاری، تجربی و نوع همکاری فرد با انجمن درج می‌شود که این اقدام به منظور تسهیل در انتقال اطلاعات اعضا، انجام خواهد شد.

کد مطلب 1268274

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