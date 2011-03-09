به گزارش خبرگزاری مهری نخستین روز از ایام روزه که هفتمین چهارشنبه پیش از عید پاک است در تقویم کلیساهای غربی به عنوان "Ash Wednesday" به معنای یکشنبه خاکستر یاد شده که بدون احتساب یکشنبه ها عید پاک یا عید بازگشت مسیح از دنیای مردگان پس از آغاز روزه داری چهل روز دیگر برگزار خواهد شد.

نخستین روز از ایام روزه هر سال در روزهای متفاوتی برگزار می شود و این امر به تاریخ عید پاک بستگی دارد. در مراسم عشای ربانی چهارشنبه خاکستر، با خاکستر تقدیس می شوند و کشیش روی پیشانی هر فرد با خاکستر یک صلیب می کشد که باید آن را تا پس از غروب آفتاب پاک کرد.

این نماد نزدیک شدن به عیدپاک و توبه در برابر خداوند را تداعی می کند. خاکستری که در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد از سوزاندن برگهای درخت روز یکشنبه پیش از عیدپاک سال گذشته و از مخلوط کردن آن با روغن زیتون حاصل می شود.

در کلیساهای غربی این روز با روزه داری و پرهیز از گوشت و تعمق درباره رفتار خود همراه است و قرائت مزامیز و توبه و استغفار را به دنبال دارد. کاتولیکهای 18 تا 59 ساله در این ایام یک وعده غذای کامل یا دو وعده غذای کوچک که مجموع آن به یک وعده نرسد صرف می کنند.

کلیسای انگلیکن، برخی از کلیساهای آزاد، کلیساهای لوتری، کلیسای متودیست، کلیسای متحد ( مشایخی و کلیسای متحد مسیح) کلیسای کاتولیک روم و کلیساهای وستلیان از جمله فرق و مذاهب مسیحی هستند که از امروز وارد ایام روزه و توبه می شوند.

دوره چهل روزه پرهیز و توبه مسیحیان نماد چهل روزی است که مسیح در بیابان گذراند. عدد چهل در اشارات متعددی در انجیل مشاهده می شود. مثل چهل روزی که موسی در کوه سینا با خداوند گذراند، چهل روز و شبی که حضرت الیاس برای رسیدن به کوه هروب گذراند و بارانی که خداوند در دوران نوح فراهم کرد چهل روز و شب به طول انجامید. قوم بنی اسرائیل چهل سال برای رسیدن به سرزمین موعود در سفر بودند. حضرت یوسف به شهر نینوا چهل روز وقت داد تا توبه کنند.