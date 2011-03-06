32 کشته و زخمی در "بن جواد"/ گلوله باران مردم با سلاح های سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهرک "بن جواد" در 100 کیلومتری شرق شهر "سرت" درگیری شدیدی میان انقلابیون و مزدوران معمر القذافی در جریان است.

بنا بر اعلام منابع بیمارستانی، در جریان این درگیری دست کم 2 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده اند.

از آغاز قیام خونین لیبی تاکنون که 19 روز از آن می گذرد مزدوران قذافی معترضین لیبیایی را به شدت قلع و قمع می کنند به طوری که تاکنون چند هزار نفر کشته و زخمی شده اند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که تانکهای مزدوران قذافی هم اکنون وارد خیابانهای شهر مصراته شده اند و مردم را هدف قرار داده اند.

به گفته شاهدان عینی، انقلابیون تانکها را محاصره کرده اند. گلوله باران مناطق مصراته تلفاتی در برداشته است که هنوز آماری از آن در دست نیست.

عوامل قذافی همچنین یک خودروی غیر نظامی حامل موادغذایی برای انقلابیون را در نزدیکی "راس لانوف" منهدم کردند.



مزدوران قذافی با سلاح های سنگین مردم را در شهرهای تحت کنترل انقلابیون هدف قرار می دهند.