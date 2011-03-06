شرایط واگذاری مسکن مهر به کارکنان صنعت نفت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرخانی درباره شرایط اختصاص مسکن مهر به کارکنان صنعت نفت با بیان اینکه کارکنان برای دریافت مسکن مهر باید پنج شرط اساسی داشته باشند، گفت: متقاضیان مسکن مهر در صنعت نفت باید متاهل بوده و حداقل پنج سال سابقه کاری در این صنعت داشته باشند.

وی، افزود: متقاضی باید حداقل پنج سال در شهری که تقاضای مسکن دارد، سابقه زندگی داشته باشد؛ زمین، خانه و یا وام مسکن ارزان قیمت از دولت دریافت نکرده باشد (اصطلاحا بند ج آنها قرمز نباشد) و وام مسکن از صنعت نفت دریافت نکرده باشند.

این مقام مسئول، تاکید کرد: البته همانطور که پیش‌تر گفته شده در فازهای بعدی دو شرط تاهل و حداقل پنج سال سابقه کاری از این شروط حذف خواهد شد.

مدیر پروژه مسکن کارکنان وزارت نفت با اشاره به اینکه به منظور ساخت مسکن مهر در صنعت نفت، شهریور ماه تفاهم‌نامه‌ای به امضای وزیر نفت و وزیر مسکن رسید، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه برای اولین بار با موضوع ساخت و واگذاری حداکثر 20 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر به تعدادی از کارکنان رسمی فاقد مسکن وزارت نفت در سراسر کشور امضا شد.

این مقام مسئول، تاکید کرد: البته پس از بررسی‌های انجام شده و مشخص شدن تعداد واجدین شرایط دریافت مسکن مهر در صنعت نفت و با توجه به تاکیدات مکرر وزیر نفت در جهت ساماندهی وضعیت مسکن کارکنان، این تفاهم نامه از 20 هزار به 40 هزار واحد مسکونی افزایش یافت .

به گفته امیرخانی از حدود 90 هزار نفر شاغل در صنعت نفت، حدود 50 هزار نفر از این پرسنل در سالهای گذشته از وزارتخانه وام مسکن دریافت کرده و بیش از 40 هزار نفر جز واجدان شرایط واگذاری مسکن مهر هستند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه مسکن وزارت نفت برای اجرای این پروژه‌ها خاطر نشان کرد: این کارگروه شامل نمایندگان تام الاختیار چهار شرکت اصلی، ستاد وزارت نفت و صندوق‌های بازنشستگی است که در جهت حل مشکلات پرسنل فعالیت دارند؛ البته هرچند وقت یکبار هم این کار گروه با حضور معاونان وزیر نفت تشکیل می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، در وزارت مسکن و شهرسازی نیز کارگروهی تشکیل شده است؛ این کارگروه که شامل معاون و مشاوران وزیر مسکن و کارشناسان آنهاست، هر دو هفته یک بار در وزارت مسکن تشکیل می‌شود و در این کارگروه مشکلات، فرآیند و اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد .

مدیر پروژه مسکن مهر در وزارت نفت در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر یک کارگروه در صندوق‌ها برای بررسی امکاناتی که صندوق‌ها در اختیار کارکنان قرار می دهند وهمچنین یک کارگروه در بعضی از شرکت‌های اصلی به ریاست خود معاونان آنها تشکیل شده است.