استان البرز اردوگاه ترک اعتیاد ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرج اظهار داشت: استان البرز و شهرستان کرج به عنوان مرکز این استان از داشتن اردوگاه مجهز فرهنگی، ورزشی و اشتغالزایی ترک اعتیاد محروم است که باید با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان استان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: وجود مراکز درمانی و اردوگاههای ترک اعتیاد می تواند علاوه بر پیشگیری در زمینه درمان و ایجاد اشتغال نیز موثر واقع شود.

گرایش به اعتیاد، پدیده سیاسی - اجتماعی است

این مسئول با اشاره به اینکه دستاورد استعمار تبدیل مواد مخدر سنتی به صنعتی است، خاطرنشان کرد: این دستاورد شوم پدیده ای سیاسی - اجتماعی است که بیانگر عزم راسخ دشمنان نظام و انقلاب برای آلوده کردن نسل جوان جامعه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان است.

وی یادآور شد: بسیاری از نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی امروز حاصل این پدیده شوم اجتماعی است که از آن جمله می توان به آمار رو به افزایش کودکان خیابانی و زنان بی سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد.

فرماندار ویژه کرج افزود: در حال حاضر 65 درصد زندانیان کشور را افراد معتاد و جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل می دهد که نیازمند اتخاذ تدابیر اساسی و نگرش ویژه به این پدیده است.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند نگرش ویژه است

ایران نژاد با تاکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند نگرش ویژه از سوی مسئولان کشور است، تصریح کرد: لازمه ورود به این راهبرد مطالعات علمی و کارشناسی است که باید با محور پیشگیری از گرایش به مواد مخدروارد عمل شود.

وی گفت: مبارزه یکسونگر با پدیده مواد مخدر نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد بلکه باید با بسیج کردن تمامی امکانات و آگاهی دادن به خانواده ها به صورت همه جانبه با این پدیده شوم اجتماعی مبارزه کرد تا بتوان کنترل و پیشگیری را به عنوان اصلی ترین منشور مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

تشکیل انجمن خیرین مبارزه با مواد مخدر الزامی است

فرماندار ویژه کرج در بخش دیگری حمایت و مشارکت تمامی آحاد مختلف جامعه را تنها راه برای رهایی از این بلای خانمان سوز اعلام کرد و افزود: اجرایی کردن هر طرح و برنامه ای منوط به مشارکت گسترده مردم است بنابراین باید با اعلان بسیج عمومی علاوه بر توجه دادن به خانواده ها نهادهای مردم نهاد را حمایت و تقویت کرد تا خروجی مبارزه با مواد مخدر کاهش گرایش مردم به مواد مخدر باشد.

وی یادآورشد: فعال کردن بخش های خصوصی و همکاری مراکز مردم نهاد می تواند در قالب انجمن خیرین مبارزه با مواد مخدر در کنار دستگاههای امنیتی و انتظامی گامی مهم در جهت کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر خواهد بود.