به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور علی عسکری معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما، آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان، نصراللهی معاون سیاسی امنیتی استاندار، رجایی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولین سازمان و استان برگزار شد، طلایی مدیر کل صدا و سیمای استان در سخنانی راه‌اندازی فرستنده‌های دیجیتال را یک جهش بزرگ در سطح استان دانست و با تشکر از معاونت‌های فنی رسانه در تهران، استان و عوامل فرستنده های رادیویی و تلویزیونی تا دورترین و صعب العبورترین مناطق استان گفت: این یک دستاورد ارزشمند برای رسانه است که در راستای مقابله تبلیغاتی جنگ نرم و ارضاءحس تنوع طلبی مخاطبان میتوان به نحو چشمگیری ازآن بهره برد.

آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک نیز در بیاناتی ضمن تشکر از زحمات دست اندرکاران رسانه، گفت: استان مرکزی به سبب داشتن ظرفیت‌های ویژه و فراوان فرهنگی در پرورش نخبگان تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان مانند امام خمینی (ره)، امیرکبیر و دهها تن از علماء و اندیشمندان، و تقدیم هزاران شهید گرانقدر به ساحت انقلاب اسلامی، شایسته بذل عنایت ویژه مسئولان در حوزه خدمات فرهنگی است.

وی در ادامه به توفیقات شبکه پرس تی وی در سطح بین‌المللی اشاره کرد و بهره‌مندی از خدمات سخت افزاری به موازات خدمات نرم افزاری را برای تقویت ارتباط با سایر ملل اسلامی در راستای همراهی و یکدلی بیشتر برای اسلام خواهی و مبارزه با ظلم در جهان ذکر کرد.

نصراللهی معاون سیاسی امنیتی استاندار نیز در سخنانی سیر تکاملی و پیشرفت صدا وسیما در چند سال اخیر را موفق ارزیابی کرد و وجود اقتدار لازم برای انجام کار قوی رسانه ای در جنگ نرم را مهم عنوان کرد.

رجایی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز با بیان نقش عظیم رسانه گفت: اکنون از لحاظ بین المللی رسانه دیداری و شنیداری کشورمان مورد توجه و نگاه ویژه مردم دنیا است.

وی ضمن تقدیراز مسئولان رسانه استانی، رعایت تنوع خبری بیشتر و استفاده از روش های ظریف هنری برای بیان موضوع‌های دینی را از نکات مورد توجه درارائه برنامه های فرهنگی عنوان کرد.

علی عسکری، معاون توسعه و فناوری رسانه نیز استان مرکزی را به عنوان دهمین استان بهره‌مند از امکانات فرستنده دیجیتال ذکر کرد و گفت: با فعالیت‌های انجام شده در آینده نزدیک شاهد افزایش تعداد شبکه‌ها به همراه ارتقاء جذابیت آنها خواهیم بود.

وی ویژگی این فناوری را پیشرفت آن دانست و گفت: اکنون با پشت سر گذاشتن پانزده سال عقب ماندگی، صدا و تصویر شبکه‌ها با بهترین کیفیت و به روزترین فرمتهای سیگنال رسانی در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

با راه‌اندازی از این فرستنده‌ها، شهرستان اراک به طور کامل و بخش‌هایی از شهرستانهای آشتیان، تفرش، فراهان و کمیجان تحت پوشش امواج دیجیتال قرار می‌گیرند و مخاطبان این مناطق می‌توانند با تهیه و نصب مبدل دیجیتال 14 شبکه تلویزیونی و10 شبکه رادیویی را بطور همزمان دریافت کنند.