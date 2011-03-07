سیاستهای نظام در بخش شهرسازی اولویت شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد داوود آبادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست های کلی در زیر مجموعه شهرسازی نگاه ویژه ای به رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری داشته اند و به کلانشهر مذهبی چون مشهد نیز نگاه ویژه ای دارند.
وی ادامه داد: رعایت هویت تاریخی و معنوی مشهد در توسعه و بهسازی محیط شهری دغدغهای است که شورای اسلامی شهر مشهد هم آن را دنبال می کند و همیشه این مهم هم در کمیسیونهای فنی و عمرانی شورای اسلامی مورد توجه بوده است چرا که رعایت این مهم می تواند به پویایی هویت این شهر کمک شایانی کند.
داوود آبادی با بیان اینکه پایتخت معنوی ایران نیازمند معماری ایرانی اسلامی است، تصریح کرد: معماری اسلامی نمی تواند با مرمت و ساخت چند ساختمان و مجموعه به وجود آید بلکه نیازمند یک عزم جدی و راسخ است تا فضای شهری مناسبی همراه با رعایت کردن هویت تاریخی و معنوی داشته باشیم.
وی در ادامه بیان داشت: هویت شهری مشهد نیازمند طرح جامعی است تا بتواند ملاک ها و معیارهای هویت بخشی شهری در مشهد را از لحاظ معماری و معنوی بررسی کند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد، افزود: بناها و معماری اسلامی آنچنان که شایسته پایتخت معنوی ایران است، در این شهر شکل نگرفته و ساخت و سازهای که در اطراف حرم رضوی روی داده است، با معماری اسلامی فاصله دارد.
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