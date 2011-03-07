سیاستهای نظام در بخش شهرسازی اولویت شورای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد داوود آبادی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست‌ های کلی در زیر مجموعه شهرسازی نگاه ویژه‌ ای به رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری داشته‌ اند و به کلانشهر مذهبی چون مشهد نیز نگاه ویژه ای دارند.

وی ادامه داد: رعایت هویت تاریخی و معنوی مشهد در توسعه و بهسازی محیط شهری دغدغه‌ای است که شورای اسلامی شهر مشهد هم آن را دنبال می‌ کند و همیشه این مهم هم در کمیسیون‌های فنی و عمرانی شورای اسلامی مورد توجه بوده است چرا که رعایت این مهم می تواند به پویایی هویت این شهر کمک شایانی کند .

داوود آبادی با بیان اینکه پایتخت معنوی ایران نیازمند معماری ایرانی اسلامی است، تصریح کرد: معماری اسلامی نمی‌ تواند با مرمت و ساخت چند ساختمان و مجموعه به ‌وجود آید بلکه نیازمند یک عزم جدی و راسخ است تا فضای شهری مناسبی همراه با رعایت کردن هویت تاریخی و معنوی داشته باشیم .

وی در ادامه بیان داشت: هویت شهری مشهد نیازمند طرح جامعی است تا بتواند ملاک‌ ها و معیارهای هویت بخشی شهری در مشهد را از لحاظ معماری و معنوی بررسی کند .