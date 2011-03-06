تصویب احداث کتابخانه اراک در خیابان قائم مقام مخالف نظر شورای شهر است

اشرف بهادری در حاشیه نشست با فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در شورای برنامه ریزی و بدون درخواست نظر از اعضای شورا، زمین خیابان قائم مقام برای احداث کتابخانه به تصویب رسیده است که این خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که در آن خیابان، کتابخانه وجود دارد تصویب کتابخانه دیگر معنا و مفهوم ندارد، اظهار داشت: زمین پیش بینی شده در پارک شهر با توجه به معماری ایرانی اسلامی و مکان آن کارشناسی شده است اما با این حال بدون دعوت از شورای شهر و مسئولین کتابخانه استان مرکزی این مکان به تصویب رسیده است.

بهادری ادامه داد: زمین میدان شورا نیز که برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده بود برای اجرای طرح 55 متری و خیابان جهاد در نظر گرفته شده است که باتوجه به مشکلات شهر این کار به صلاح شهر است.