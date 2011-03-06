700 نفر در ایلام مشاوره ژنتیک دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معصومه جایدری ظهر یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این افراد که بیشتر از مددجویان زیر پوشش بودند برای انجام مشاوره قبل از ازدواج به دلیل داشتن فرد معلول یا داشتن بیماری خاص در خانواده به این مرکز مراجعه کردند .

وی ادامه داد: این افراد ابتدا مورد مشاوره حضوری قرار گرفتند و در صورت نیاز برای انجام آزمایشهای ژنتیک به آزمایشگاه معرفی شدند .

وی اضافه کرد: در این راستا بهزیستی با دو آزمایشگاه خصوصی واقع در مرکز استان و تهران قرارداد داشته و مراجعان به صورت رایگان آزمایش می شوند .