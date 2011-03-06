به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد یزدی، صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد و اهمیت این نهاد حوزوی، اظهار داشت: جامعه مدرسین حوزه، نهادی علمی و سیاسی حوزوی است و در ‌‌نهایت استقلال، بدون وابستگی و گرایش به دستگاه و نهاد خاصی، از روز تاسیس تاکنون پشت سر امام، رهبری و مراجع حرکت کرده است.



جامعه مدرسین تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی نیست



وی ادامه داد: جامعه مدرسین که نهادی حوزوی و سیاسی است، در فراز و نشیب‌هایی همچون تغییر دولت‌ها، دگرگونی در اعضای شورای عالی حوزه و...، خط اصلی خود را با استقلال و ثبات قدم حفظ کرده و تحت تاثیر هیچ یک از جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور قرار نگرفته است.



عضو خبرگان رهبری بیان داشت: این نهاد حوزوی، هرگز به شخص یا دولت خاصی گرایش نداشته و ندارد و فقط بر اساس وظایف شرعی خود حرکت کرده است.



وی تاکید کرد: امروز کمتر نهادی پیدا می‌شود که تحت فشار هیچ گروه و جریانی نباشد، ولی جامعه مدرسین حوزه این گونه است و نهاد سیاسی صرف نیست که تنها کار سیاسی انجام دهد و تحت لوای گرایش‌های خاصی سیاسی قرار نگرفته؛ بلکه نهادی علمی و سیاسی است که سیاسی کاری نمی‌کند.



آیت الله یزدی با اشاره به معنای سیاسی کاری در جامعه امروز، اظهار داشت: سیاسی کاری یعنی حرکت به سمت منافع خود یا حزب و گروهی خاص ولی کار سیاسی به معنای صحیح و واقعی یعنی اظهارنظر کردن در مسائل مختلف سیاسی و حساس کشور که این‌‌ همان چیزی است که امام و رهبری بر آن تاکید داشته و دارند.



تقدیر از حجت الاسلام جمشیدی



عضو جامعه مدرسین حوزه در ادامه با اشاره به زحمات بی‌دریغ حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی، در سمت معاونت جامعه و نظام جامعه مدرسین، اظهار داشت: از آنجایی که حجت الاسلام جمشیدی به عنوان مدیر حوزه‌های علمیه خواهران معرفی شدند و مشغله‌های دیگری نیز دارند، مدت‌ها خواستار تخفیف وظایفشان در جامعه مدرسین بودند که امروز ضمن قدردانی از تلاش‌های مخلصانه این مدیر موفق حوزوی، از ایشان در هیئت رییسه جامعه همچنان بهره‌مند هستیم.



آیت الله یزدی با اشاره به معرفی حجت الاسلام کعبی به عنوان معاون جدید جامعه و نظام جامعه مدرسین حوزه، بیان داشت: ایشان عالمی آشنا به مسائل روز، پر تلاش و با دانش قوی در تحلیل مسائل کشور و جهان هستند که امیدواریم در این مسئولیت به خوبی گام بردارند و با برنامه‌ها و شرح وظایف تعیین شده در راستای قوی‌تر کردن رابطه حوزه و نظام حرکت‌های خوبی شاهد باشیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: نهاد‌ها و معاونت‌های مختلف جامعه مدرسین حوزه با همدلی و همکاری و دوستی می‌توانند کار‌ها را به بهترین شکل پیش برند.